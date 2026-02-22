Planul de intervenție preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă după incidentul cu aeronava HiSky

<1 minut de citit Publicat la 21:06 22 Feb 2026 Modificat la 21:16 22 Feb 2026

Aeroportului Internaţional "Henri Coandă". Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce o aeronavă cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, notează Agerpres.

Dispozitivul de urgență de pe Aeroportul Henri Coandă este format din echipajele aeroportului din cadrul Serviciului Asistență Medicală AIHCB și Serviciului Salvare și Stingere Incendii (Departamentul intern de pompieri al aeroportului).

Acest dispozitiv este coordonat de comandantul adjunct al aeroportului

"În această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București - Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea în condiții optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră", a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o informare postată pe Facebook.

Potrivit sursei citate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului.