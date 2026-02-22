Abrudean: "Asta cu 'te schimbi sau pleci' spusă lui Bolojan de PSD e cam periculoasă. Nu merge așa"

Mircea Abrudean, președintele Senatului. sursa foto: Hepta

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat într-un interviu difuzat duminică, în cadrul emisiunii "Ora de foc", la Antena 3 CNN, că presiunea exercitată de PSD nu-l va determina pe premierul Ilie Bolojan să accepte concesiile reclamate de social-democrați.

Oana Zamfir: "Este un haos de luni de zile de când a fost preluată această guvernare. Este o ceartă permanentă. Acum i se spune lui Ilie Bolojan din partea PSD-ului 'te schimbi sau pleci'. Dumneavoastră îl vedeți schimbându-se pe Ilie Bolojan, îl vedeți plecând?"

Mircea Abrudean: "Formulă asta cu 'te schimbi sau pleci' sigur că e destul de periculoasă ca și exprimare. Avem un protocol al coaliției care spune un lucru: în momentul în care premierul face ceea ce scrie în acel protocol, nu poți să vii să-i spui 'vrem să pleci, pentru că nouă ni se pare că nu ești foarte flexibil'.

Eu nu-l văd pe Ilie Bolojan să facă altceva decât s-a angajat la începutul acestui mandat, prin acest program de guvernare despre care eu tot vorbesc și care, repet, a fost votat în Parlament de această coaliție. E mai complicat să vii să-i spui premierului 'am zis că facem reforma asta, dar hai să nu mai facem chiar așa, hai să mai vedem niște excepții'. Nu funcționează așa (...)

Ne uităm un pic la ce spun agențiile de rating, pentru că nu întotdeauna luăm în considerare aceste lucruri decât atunci când ne convine sau, mă rog, când suntem foarte subiectivi.

Oamenii ăștia au spus că România își menține acel rating de țară. Sigur, nu este cel mai fericit, dar măcar n-am scăzut. Cu toate măsurile luate, am scăzut deficitul. România se împrumută la dobânzi mult mai mici. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul, să le vedem.

Începem să ieșim dintr-o situație foarte complicată. Sigur că asta nu se întâmplă peste noapte cu măsurile care au fost luate și cu cele care vor fi luate în continuare, cu reformele asumate, care sigur că se implementează mult mai greu.

Mircea Abrudean: În vară așteptăm decizia politică de aderare la OECD. Va însemna foarte mult pentru investiții

Vedeți că discutăm de reforma administrației de vreo șapte luni. Abia acum am ajuns la o formă finală, sperăm, care va fi adoptată prin ordonanță de urgență, care nu produce neapărat un impact bugetar major (...)

Și eu cred - și nu neapărat pentru că sunt eu foarte optimist - ci pentru că ne uităm un pic la cifre, ne uităm la reacții, ne uităm inclusiv la componenta de investiții și la cea de investiții străine, pentru că avem un aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare: aderarea României la OCD.

Este un subiect de care m-am ocupat. Am coordonat acest proces la Guvern, împreună cu Luca Niculescu, de la Ministerul de Externe. Suntem pe ultima 100 de metri. Undeva în vară, sperăm că vom avea și decizia politică de aderare.

Pentru România va însemna extrem de mult acest lucru din perspectiva investițiilor, a bonității internaționale și așa mai departe. Inclusiv OECD-ul, care analizează foarte bine, mai bine ca oricine, datele, statisticile și așa mai departe, are această perspectivă".