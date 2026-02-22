Peste 1.000 de oameni, prezenţi la protestul organizat după tragedia de la Suraia

"Au murit fără voce", "Stop măcel, sterilizare = civilizație", "Opriți crima din banii publici", trei dintre mesajele afişate pe pancarte de manifestanţi. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Peste o mie de persoane au participat duminică, în Parcul Izvor, la un protest pașnic organizat de ONG-ul Dreptate pentru Animale, potrivit Agerpres. Manifestația are loc în urma scandalului declanșat de ororile petrecute la adăpostul Suraia, aflat în judeţul Vrancea. Toate animalele de acolo au fost relocate. Unul dintre protestatari a scris cu vopsea roșie, pe zăpadă, 15.000 – numărul câinilor care au murit la adăpostul din Suraia.

Protestul a început la ora 16:00, iar participanții au venit cu pancarte și mesaje prin care cer reformarea sistemului de gestionare a câinilor fără stăpân, mai multă transparență în cheltuirea fondurilor publice și sancționarea abuzurilor din adăposturi.

"Sterilizare, nu exterminare", "Stop măcel, sterilizare = civilizație", "Opriți crima din banii publici", "Mai multe orașe cer fără eutanisiere", "15.000 au murit fără voce" sunt câteva dintre mesajele protestatarilor.

"Acum am scris cu vopsea roșie, pe zăpadă, 15.000, numărul câinilor care au murit la adăpostul din Suraia. Participanții vin acum și aprind pe acest contur lumânări", a spus, pentru Agerpres, unul dintre protestatari.

Protestul are loc în contextul scandalului izbucnit la adăpostul din Suraia, județul Vrancea, imagini apărute în spațiul public arătând maltratarea și eutanasierea a peste 200 de câini. Cazul a generat reacții puternice în societate și a reaprins dezbaterea privind modul în care autoritățile gestionează problema animalelor fără stăpân.

Susținătorii proiectelor de lege menite să reformeze sistemul de gestionare a câinilor fără stăpân afirmă că adoptarea acestora ar reprezenta un pas important pentru alinierea României la standardele europene în materie de protecție a animalelor. Ei susțin că eliminarea eutanasierii în masă și introducerea conceptului de "ființă sensibilă" în legislație ar aduce o schimbare de paradigmă în relația statului cu animalele.

"O societate civilizată se măsoară prin felul în care își tratează cei mai vulnerabili membri", transmit organizatorii.