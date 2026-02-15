Peste 70 de câini relocați de la un adăpost din Vrancea, după deschiderea unui dosar penal pentru uciderea și schingiuirea animalelor

Dosarul penal a fost deschis în urma verificărilor efectuate, în urmă cu câteva zile, de către polițiști. FOTO: Agerpres

IPJ Vrancea a anunțat că peste 70 de câini aflați în adăpostul privat de animale din localitatea Suraia au fost relocați cu sprijinul asociațiilor, ONG-urilor și al persoanelor fizice. Polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual, potrivit Agerpres.

“Până la acest moment, pentru 73 de câini au fost identificate soluții de preluare, aceștia fiind deja relocați cu sprijinul asociațiilor, ONG-urilor și al persoanelor fizice, activitățile fiind în desfășurare pentru toate animalele aflate în locație”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, într-un comunicat de presă.

IPJ Vrancea a precizat că urmărește ca întregul proces să se desfășoare fără riscuri pentru animale, personalul implicat sau cetățeni, iar situația este monitorizată în permanență.

“În acest sens, polițiștii mențin legătura permanentă cu reprezentanții adăpostului, ai asociațiilor de protecție a animalelor, ONG-urilor prezente și cu autoritățile competente, monitorizează modul în care se realizează preluarea animalelor, astfel încât aceasta să se facă în condiții corespunzătoare de protecție și bunăstare, verifică respectarea legislației în vigoare privind protecția animalelor, asigură ordinea și siguranța publică în zonă”, a informat IPJ Vrancea.

Dosarul penal a fost deschis în urma verificărilor efectuate, în urmă cu câteva zile, de către polițiști, împreună cu inspectorii sanitar-veterinari din Vrancea și București la Suraia, fiind dispuse suspendarea activității adăpostului, precum și efectuarea mai multor percheziții la persoane vizate de anchetă.

În urma probatoriului administrat, în seara de 13 februarie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani a dispus față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Totodată, a fost admisă și propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani către Judecătoria Focșani în vederea luării măsurii de control judiciar față de un inculpat, persoană juridică.

Verificările în acest caz au început după ce un ONG, care are ca obiect de activitate protecția animalelor, a publicat o serie de imagini, care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat și mai apoi eutanasiat.