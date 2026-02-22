Mircea Abrudean, despre episodul controversat cu aşa-zisul raport negativ de la SRI: Asta va trebui să vă răspundă domnul Ciolacu

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Senatului României, Mircea Abrudean, a declarat duminică seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, despre episodul controversat cu aşa-zisul raport negativ de la SRI, despre care s-a vorbit în urmă cu trei ani, că, de fapt, au fost chestiuni politice. În 2023, el a fost propus pentru șefia Secretariatului General al Guvernului, iar Marcel Ciolacu, inițial, a refuzat să-l numească. Întrebat dacă ar vrea să fie directorul Serviciului Român de Informaţii, Abrudean a răspuns: "E complicat. Dacă se va pune vreodată problema, o să mă gândesc la acel moment".

În cadrul interviului difuzat duminică, în cadrul emisiunii "Ora de foc", la Antena 3 CNN, preşedintele Senatului României a lămurit şi zvonurile legate presupusa legătură cu fostul general SRI Florian Coldea.

Oana Zamfir, prezentatoarea emisiunii "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN: "Ajung la o întrebare, pentru că am pomenit de experiența dumneavoastră guvernamentală – e un episod pe care vreau să-l lămurim, mai ales acum, când ați apărut pe toate ecranele ca un posibil șef al Serviciului Român de Informații. În 2023, când ați fost propus pentru șefia SGG, Secretariatul General al Guvernului, domnul Marcel Ciolacu, inițial, a refuzat să vă numească și în presă au apărut informații că ați fi avut un raport negativ din partea SRI. Ulterior, ați fost numit. De ce v-a refuzat Ciolacu?".

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României: "Asta va trebui să vă răspundă domnul Ciolacu, pentru că, ulterior, dacă am fost numit, înseamnă... Eu cred că au fost chestiuni politice".

Oana Zamfir, prezentatoarea emisiunii "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN: "Dumneavoastră nu v-aţi intrebat dacă a scris SRI-ul ceva negativ despre dumneavoastră? N-aţi vrut să ştiţi?".

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României: "Am spus şi atunci, a spus şi premierul Ciucă atunci, ceea ce este extrem de adevărat – deţineam, la acel moment, cel mai înalt grad de acces la informații secrete de stat, ORNISS (Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat) – strict secret, de importanță deosebită, cel mai înalt nivel de acces la nivel NATO și la Uniunea Europeană".

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Deci, nu există niciun fel de discuție legat de posibilitatea ca cineva, care are acest certificat, să nu poată fi potrivit pentru astfel de funcții. Eu cred că au fost niște chestiuni, să le spunem politice, nelămurite, care s-au lămurit, se pare, că după două săptămâni".

Oana Zamfir, prezentatoarea emisiunii "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN: "Deci, nu era legat de dumneavoastră, personal, ci un joc între PSD?"

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României: "M-aş mira să fie legate de mine, personal, câtă vreme am ajuns în acea poziție cu același nivel de acces la informații clasificate, pe care îl aveam de vreo doi ani".

Oana Zamfir, prezentatoarea emisiunii "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN: "Sursele politice au spus așa: «Noul SRI a încercat să scape de oamenii lui Coldea din politică și că dumneavoastră ați fi fost unul dintre acești oameni, alături de domnul Bocre», că titlurile de presă asta presupuneau sau relatau din informațiile care veneau. Putea fi o astfel de variantă? Aţi avut o relație cu domnul Coldea?"

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României: Nicio legătură, absolut nicio legătură, nu l-am cunoscut, nu... Deci, speculații de acest gen, sigur că se pot face foarte ușor, dar n-au nicio legătură realitatea.

Oana Zamfir, prezentatoarea emisiunii "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN: "Atunci, cum, domnule Abrudean, dumneavoastră să ați fost opțiunea Partidului Național Liberal, nenegată, atenție de nimeni, nici măcar de dumneavoastră, la modul: «Nu vreau să fiu, nu mă luați în calcul, că o să spun: 'Nu' pentru șefia SRI»?"

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României: "Acum, aici, legat de speculațiile care încă mai sunt, au mai fost speculații și pentru alte poziții, pe care, în general, nu le comentez, pentru că oamenii care apar în presă și sunt vizați pentru diverse poziții, din start n-ajung acolo – ca să fie lucrurile foarte clare. Asta din experiența mea de vreo 5-6 ani pe aici".

Oana Zamfir, prezentatoarea emisiunii "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN: "Dumneavoastră aţi fost aruncat către presă?"

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României: "Nu, cu mine n-a fost nicio discuție pe subiect, legat de faptul că cineva nu vine și spune că nu vrea o poziție de genul ăsta, trebuie să fii pocrit să vii să spui: «Domnule, nu mi-aș dori să fiu, nu știu, directorul SRI». Şi dacă cineva îți propune acest lucru, eu nu știu câți oameni ar fi..."

Oana Zamfir, prezentatoarea emisiunii "Ora de foc", difuzată la Antena 3 CNN: "V-ar plăcea să fiţi director SRI?"

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului României: "E complicat, nu pot să mă gândesc la așa ceva, pentru că nu se pune problema. Dacă se va pune vreodată problema, o să mă gândesc la acel moment. N-are sens să anticipez niște lucruri despre care nu poate fi vorba în acest moment, dar speculații întotdeauna sunt, au mai fost. Nu, nu îmi place să mă refer foarte mult la la chestiuni de genul ăsta, pentru că nu, nu cred că corect".