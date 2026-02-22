Rezultatele Loto de duminică, 22 februarie. Numerele extrase și premiile puse în joc pentru tragerile speciale Loto de Dragobete 2026

Trageri Speciale Loto de Dragobete, azi: Report la Joker de peste 10,5 milioane de euro. Sursa colaj foto: Agerpres

Duminică, 22 februarie 2026, au fost organizate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru tragerile speciale Loto de Dragobete a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 cu 100.000 de lei, 50.000 de lei și, respectiv, 25.000 de lei, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Loteriei, prețurile variantelor simple de joc sunt: pentru Loto 6/49 – 9 lei; pentru Joker – 8 lei; pentru Loto 5/40 – 6 lei; pentru Noroc – 4 lei; pentru Noroc Plus – 3 lei; pentru Super Noroc – 2 lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 22 februarie 2026

Loto 6/49: 14, 19, 3, 22, 15, 46

Noroc: 9 5 4 6 2 8 2

Joker: 38, 28, 35, 14, 10 + 2

Noroc Plus: 4 5 5 7 0 5

Loto 5/40: 16, 27, 30, 8, 18, 9

Super Noroc: 7 5 8 7 7 2

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 1,77 milioane de lei (348.800 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 4,94 milioane de lei (969.600 euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report de 53,5 milioane de lei (10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de 125.600 de lei (24.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 920.000 de lei (180.600 de euro), iar la Super Noroc reportul la categoria I depășește 54.200 de lei.

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 244.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.