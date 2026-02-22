Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit în SUA cu Kristi Noem, secretarul american pentru Securitate Internă. Au discutat de Visa Waiver

1 minut de citit Publicat la 19:51 22 Feb 2026 Modificat la 19:54 22 Feb 2026

Kristi Noem și Cătălin Predoiu au discutat în SUA. Foto: Ministerul Afacerilor Interne

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală cu Kristi Noem, Secretar pentru Securitate Internă al SUA, informează Ministerul român de Interne pe site-ul său.

Întâlnirea a avut loc în data de 20 februarie, la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (Department of Home Security, DHS).

Cei doi oficiali au abordat agenda comună de cooperare MAI și DHS: managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv a riscurilor asociate criminalității transfrontaliere.

MAI și DHS au creat la București o structură unică în regiune

În cadrul discuțiilor a fost evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, unică în regiune, care funcționează ca hub regional cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS, în baza documentelor juridice încheiate, pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate: Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G). A fost subliniat că România se numără printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.

Cei doi oficiali au abordat și subiectul Programului Visa Waiver.

Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate.

A fost convenită continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect.

De asemenea, oficialul roman a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.

Cei doi oficiali au stabilit să rămână păstreze contactul direct în legătură cu agenda discutată.