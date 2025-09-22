Ploi torențiale și vânt cu putere de uragan. Ciclonul care a lovit Europa va ajunge și în România

Potrivit ANM, ciclonul Zack va aduce ninsori în zonele montane din România. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Directorul executiv de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat luni după-amiaza, la Antena 3 CNN, că uraganul care face ravagii în Europa va ajunge deasupra României peste două zile. Potrivit informaţiilor oferite de aceasta, se vor înregistra ploi torenţiale şi vânt cu putere de uragan mai întâi în vestul ţării şi, ulterior, în celelalte zone. În plus, tot de miercuri, în localităţi din nordul, nord-vestul României, mercurul va scădea foarte mult în termometre şi vijeliile vor continua şi în cursul săptămânii viitoare. Vor fi temperaturi între 10 şi 20 de grade Celsius, conform meteorologului.

Primele furtuni aduse de uragan vor fi în vestul României

Ciclonul Zack care face ravagii în Europa ajunge şi în România în zilele următoare. În oraşele din Italia, lovite de furtună, în doar 40 de minute s-au acumulat 60 de litri de apă pe metru pătrat. Maşinile au fost luate de ape, iar vântul puternic a provocat pagube semnificative. Inundaţii de proporţii au fost şi în Franţa, a relatat Antena 3 CNN.

"Într-adevăr, o schimbare importantă în aspectul vremii o aşteptăm de pe parcursul zilei de miercuri, când temperaturile vor scădea în partea de nord, nord-vest a ţării, în special, în Moldova, urmând ca, joi, scăderea de temperatură să fie resimţită în toată ţara, astfel încât, de joi încolo şi, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 şi 20 de grade. Deci, vor fi regiuni în care temperaturile vor coborî sub normalul perioadei în care ne aflăm. Vor fi şi precipitaţii – la început, în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formaţiunii depresionare despre care vorbeaţi. Apoi, vor fi în toate regiunile ţării ploi", a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, în cadrul unei intervenţii telefonice la "Jurnal", de la Antena 3 CNN.

Ciclonul va aduce ninsori în zonele montane din România

"Iar pe fondul răcirii accentuate despre care vorbim, în zona montană cea mai înaltă vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare", a mai precizat directorul executiv de la Administraţia Naţională de Meteorologie, la Antena 3 CNN.

Cum va fi vremea luni şi marţi

În cadrul intervenţiei telefonice, specialista a mai făcut următoarele precizări: "Astăzi şi mâine – două zile cu vreme ca de sfârşit de vară, fără precipitaţii, cu presiune atmosferică ridicată şi maxime termice, care se vor încadra, în general, între 25 - 30 şi chiar 31 de grade. Cele mai ridicate valori, ca şi ieri, se vor înregistra în partea de vest şi sud-vest a teritoriului: Banat, Crişana, partea de vest a Olteniei.

Dar, cum spuneam, foarte cald şi în restul ţării. De asemenea, şi pe parcursul nopţii a fost şi va fi mai cald decât este normal".