Poiana Brașov, Bran și Moeciu, aproape goale de Paște. Consultant în turism: Avem o scădere de până la 20% față de anul trecut

Poiana Brașov. sursa foto: Getty

Românii au renunțat anul acesta la vacanțele de Paște și au preferat liniștea de acasă, iar stațiunile montane au un grad de ocupare de sub 60%. Potrivit unui studiu INSCOP, 76,2% dintre români au declarat că vor petrece Paștele acasă, iar doar 1,8% au spus că pleacă în străinătate. Contextul economic incert, scumpirile și avertismentele privind posibile anulări de zboruri i-au determinat pe mulți să renunțe la călătorii.

Situația este similară și în zonele Râșnov, Bran și Moeciu, unde turiștii nu s-au mai dus anul acesta, preferând să rămână acasă și să meargă la Slujba de Înviere.

O parte dintre cei care veneau în anii trecuți la munte pentru sărbătorile pascale spun că sunt rezervați din cauza contextului economic – prețurile au crescut atât la carburanți, cât și la alimente și servicii – și că preferă să-și păstreze banii, chiar dacă îi au. Hotelierii au făcut eforturi pentru a menține prețurile și au venit cu oferte, însă acestea nu i-au convins pe turiști.

Românii rămân acasă de Paște

Un studiu realizat de INSCOP confirmă tendința: 76,2% dintre români au declarat că vor petrece Paștele acasă, 9,6% au spus că vor merge la rude sau prieteni, 2,5% pleacă în vacanță în țară, iar doar 1,8% au spus că vor pleca în străinătate.

Pe lângă motivele economice, mulți români au fost îngrijorați și de avertismentele din industria aeronautică privind posibile anulări de curse, după ce aeroporturile europene au avertizat că rezervele de kerosen s-ar putea epuiza dacă fluxurile de petrol prin strâmtoarea Ormuz nu vor fi reluate.

Consultant în turism: „E o scădere față de anul trecut”

Traian Bădulescu, consultant în turism, a explicat la Antena 3 CNN că, deși procentul celor care călătoresc pare mic, este vorba totuși de câteva sute de mii de români care pleacă atât în țară, cât și în străinătate.

„Raportat la populația României, n-aș spune că este foarte mic. Vorbim de câteva sute de mii de turiști totuși, care călătoresc și în țară și în străinătate. De obicei, raportul era de trei la unu în favoarea României. Se vede că a scăzut un pic, mai ales în cazul României, pentru că, din păcate, da, turismul intern înregistrează o scădere, deci românii care călătoresc în România. Înjumătățirea valorii voucherelor de vacanță, care nu mai sunt atractive și chiar aveau un rol important pentru angajați, nu neapărat numai pentru structurile de cazare. Apoi și situația economică. Într-adevăr, cum s-a specificat mai devreme, sunt români care nu mai au bani sau sunt români care au bani, dar îi țin deoparte și preferă să nu cheltuiască. E o scădere de sfintele sărbători de Paști față de anul precedent”, a declarat Traian Bădulescu.

Consultantul a explicat că scăderea ar putea fi estimată undeva la 20%, iar la această situație au contribuit și perioada în care a picat Paștele, și vremea nefavorabilă.

„E greu să spunem cu cât, dar probabil că sunt câteva zeci de procente, măcar un 20%. E drept că și perioada nu a ținut cu turismul în acest an, Paștele a fost mai devreme, cum uneori se mai întâmplă. Nici vremea nu este chiar favorabilă și de aceea vorbim de o scădere pe plan intern. Îmi amintesc că sunt relevante statisticile lansate de INS primele două luni ale anului, comparativ cu anul trecut: scăderi 5% pe partea de turism intern, dar atenție, mai sunt încă vouchere de vacanță la valoarea clasică de 1.600 lei. În schimb, e o creștere de 7% pe partea de incoming, de sosire turiști străini. Vin puțini, dar e bine că avem o creștere destul de importantă și în actualul context geopolitic. Europa totuși o destinație sigură și ar trebui și noi să profităm mai mult”, a mai spus Bădulescu.

Unde merg, totuși, românii de Paște

Potrivit consultantului în turism, românii care au ales totuși să călătorească s-au îndreptat în primul rând către stațiunile montane din țară, către zonele de turism rural și către orașele turistice.

„În România – stațiunile montane, chiar dacă într-adevăr gradul de ocupare acum undeva la 60-70%, nu mai mare, turism rural, zone precum Bran-Moeciu, Fundata, Maramureș, Bucovina, chiar dacă într-adevăr sunt structuri de cazare de mare calitate care nu mai au același grad de ocupare în această perioadă. Chiar și litoralul românesc are oferte, Delta Dunării, sunt turiști care s-au îndreptat și către orașele turistice precum Sibiu, Brașov, mai nou și Craiova, stațiunile balneoclimaterice. Iar la capitolul destinații externe, Bulgaria este pe primul loc, românii de Paște preferă destinații apropiate. Vorbim de o minivacanță și preferă țări cu tradiție creștin-ortodoxă. Pe litoralul bulgăresc sunt estimați undeva la 40.000 de turiști. De ce? Pentru că acolo sunt hoteluri multe în regimul all inclusive și tarifele sunt extrem de atractive în această perioadă față de plin sezon. Și bulgarii știu să se promoveze și să atragă turiștii. Sunt români care aleg și Grecia, mai ales nordul Greciei și sunt și români care aleg city break-uri în marile orașe europene”, a explicat Traian Bădulescu.