Un copil de 1 an si 4 luni din Craiova a murit înecat, după ce a căzut în piscina din curtea bunicilor, în satul Toceni din Dolj

Publicat la 17:45 03 Mai 2026 Modificat la 17:45 03 Mai 2026

Copil pe marginea unei piscine. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un copil în vârstă de un an şi patru luni a murit, duminică, după ce ar fi căzut într-o piscină aflată în curtea locuinţei bunicilor materni, din satul Toceni, comuna Dobreşti din judeţul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi au fost sesizaţi despre incident în jurul orei 11:48 şi s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat victima, un minor din Craiova, transmite Agerpres.

La intervenţie au participat şi un echipaj de ambulanţă, precum şi un elicopter SMURD.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipele de salvare, copilul a fost declarat decedat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii tragediei.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru a determina cauza exactă a decesului.