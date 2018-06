Polițist prins beat la locul de muncă. Ce măsuri s-au luat

Un polițist din Târgu-Jiu a mers la serviciu în stare de ebrietate. Acesta mai avea deja o condamnare pentru băutură.

”Nu ştiu ce s-a întâmplat. Am băut ceva acum vreo două zile. Eu am vrut să suflu şi nu înţeleg nici eu de ce nu a ieşit zero. Normal că pleci acasă, nu poţi să lucrezi aşa. Nu înţeleg de ce a ieşit aşa mult. Am rămas şi eu mască. Eram acolo toţi, cum se testează normal şi nu mă aşteptam”, a spus poliţistul.

Cristian Bordea, agent în cadrul Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu, a fost condamnat definitiv pe 5 iunie pentru conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului. Acesta a primit 10 luni de închisoare, cu amânarea pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, instanţa obligându-l să nu conducă autovehicule.

Acesta a fost găsit din nou, miercuri, beat la muncă și a fost trimis acasă.