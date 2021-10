Poliţistă, amendă cu părere de rău pentru un şofer, clip viral pe TikTok: "Nu vi s-au dat flash-uri?"

Poliţista, filmată cu telefonul mobil de o persoană care se afla în dreapta şoferului amendat, a fost mirată de faptul că tânărul a condus cu viteză în localitate, dar şi că acesta nu a fost atenţionat prin flash-uri de ceilalţi şoferi.

Cu toate acestea, poliţista l-a amendat pe şoferul prins de radar cu 73 de km/h în localitate cu două puncte de amendă.

Întrebat dacă are menţiuni, şoferul a spus că îi pare rău, moment în care tânăra poliţistă i-a spus că este primul şofer surprins de radar, chiar dacă se afla de mai bine de o oră în acelaşi loc.

Clipul video a devenit viral pe TikTok, acolo unde a avut peste 190.000 de vizualizări în ultimele trei zile.

Poliţistă virală pe TikTok, amendă cu părere de rău pentru un şofer

"Poliţistă: Bună ziua. Acestea sunt documentele dumneavoastră. Vă rog să le verificaţi. Avem viteza de 73 de km/h în localitate înregistrată de aparatul radar. Două puncte-amendă, adică 290 de lei în 15 zile. Menţiunile dumneavoastră care sunt?

Şofer: Nu am nicio menţiune. Decât că îmi pare rău. Pot să scriu asta?

Poliţistă: Îmi pare rău pentru bugetul dumneavoastră. Dar nu vi s-au dat flash-uri?

Şofer: Nu. Chiar nu am primit şi nici nu am băgat de seamă. Nu am fost atent.

Poliţistă: Ştiţi care e chestia? Că stăm de o oră şi sunteţi primul în radar.

Şofer: E bine cel puţin că trebuie şi la bugetul statului.

Poliţistă: De aia mi se pare ciudat că aţi intrat. Fiecare a mers încet

Şofer: Poate era vale sau maşina asta, nu am simţit caii-putere", a fost conversaţia dintre poliţistă şi şoferul amendat.

