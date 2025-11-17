Polițiști cercetați în cazul Emil Gânj, care și-a ucis concubina și e de negăsit de trei luni. Șeful Poliției: E prioritar să fie prins

Anda Giurcă avea 23 de ani şi era sigură că va fi ucisă. Mai ales după ce individul a răpit-o din casă, iar ea a scăpat pe cont propriu atunci. Foto: Colaj captură video Antena 3 CNN/Poliția Română

Mai mulți polițiști sunt cercetați prealabil în cazul crimei din Mureș, din luna august, când Emil Gânj şi-a ucis concubina şi apoi a incendiat locuinţa. Bărbatul nu a fost încă găsit.

Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a precizat că ”managementul IPJ Mureş nu a exercitat supravegherea necesară în gestionarea unui caz cu potenţial major de escaladare”, iar conducerea Poliţiei Judeţene putea afla de mandatul de arestare emis pe numele lui Gânj la data de 23 februarie 2024, în cadrul analizelor semestriale care trebuiau făcute. Benone Matei a prezentat, luni, într-o conferinţă de presă, rezultatele verificării făcute de Direcţia de Control Intern în cazul Emil Gânj.

”Cu privire la mandatul de arestare preventivă care era emis pe nume Gânj Emil, de la data de 23 februarie 2024, mandatul nu a fost transmis de către secţia de Poliţie Rurală numărul 13 Zau de Câmpie, câte structura de urmăriri din cadrul IPJ Mureş în perioada februarie 2024-februarie 2025. Persoana nu a fost introdusă în bazele de urmăriţi naţional, documentele au fost gestionate necorespunzător la nivelul secţiei Poliţiei Rurale numărul 13 Zau de Câmpie, verificările periodice obligatorii privind mandatele neexecutate nu au fost realizate”, a afirmat şeful Poliţiei Române.

El a precizat care au fost paşii făcuţi de IPJ Mureş după aceste verificări.

”Urmare a acestor constatări, IPJ Mureş a dispus pe deoparte sesizarea unităţii de parchet la data de 16 iunie 2025, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de neglijenţă în serviciu în legătură cu activitatea unui agent de poliţie. Şi, pe de altă parte, declanşarea cercetării prealabile la data de 15 iunie 2025 faţă de un ofiţer şi agent de poliţie, ambii cu funcţie de conducere.

În acelaşi timp, în ceea ce priveşte modalitatea de îndeplinire a activităţilor specifice de către poliţiştii responsabili în cadrul mapei de supraveghere, precum şi a altor îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, în urma verificărilor efectuate, IPJ Mureş a informat la data de 1 august 2025, unitatea de parchet sub aspectul săvârşirii unor fapte de natură penală în legătură cu activitatea unui agent de poliţie”, a mai transmis Benone Matei.

Şeful Poliţiei Române a mai afirmat că managementul IPJ Mureş nu a supravegheat corespunzător cazul respectiv, care avea potenţial major de escaldare.

”De asemenea, la data de 10 august 2025, conducerea IPJ Mureş a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de doi ofiţeri şi un agent de poliţie, toţi cu funcţii de conducere. Prin controlul efectuat de IGPR, respectiv Direcţia de Control Intern, s-a constatat că managementul IPJ Mureş nu a exercitat supravegherea necesară în gestionarea unui caz cu potenţial major de escaladare.

Documentarea a concluzionat că în situaţia în care prevederile incidente erau respectate, conducerea IPJ Mureş ar fi avut posibilitatea de a lua la cunoştinţă de existenta mandatului de arestare emis pe numele lui Gânj Emil la data de 23 februarie 2024, în cadrul analizelor semestriale ce trebuiau efectuate.

Aceste aspecte sunt imputabile în sarcina a trei ofiţeri cu funcţii de conducere din cadrul IPJ Mureş, sens în care am dispus cercetarea prealabilă a acestora”, a mai afirmat şeful Poliţiei Române.

El a adăugat că prioritară este prinderea fugarului.

”Prioritară a fost şi este prinderea fugarului. Au fost alocate toate resursele disponibile, tehnice, umane, pentru prinderea acestui fugar. Efortul continuă pentru identificarea şi localizarea lui. La momentul acesta avem garanţia că declanşarea cercetării prealabile nu va împiedica localizarea fugarului”, a precizat Benone Matei.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. Bărbatul a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat, acum fiind suspectat că şi-a ucis partenera în vârstă de 23 de ani şi că a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.