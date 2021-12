Poliţiştii nu au ajuns la un acord cu ministrul de Interne | Urmează proteste în faţa MAI, dar şi la sediile partidelor

Cosmin Andreica, lider al Sindicatului Europol, a declarat pentru Antena 3 că negocierile purtate cu ministrul de Interne nu s-au finalizat cu un acord, astfel că protestele poliţiştilor vor continua în baza planului deja anunţat.

"Am discutat aproximativ două ore cu domnul ministru. Avem două variante pe masă. Una de a respecta jumătate din Legea Salarizării, restanţele aplicabile poliţiştilor, şi a doua variantă de a acorda toate aceste drepturi pentru a fi la zi, la fel ca toate celelalte categorii socio-profesionale.

În momentul de faţă, prima variantă nu ne avantajează şi vom continua protestele clar aşa cum am anunţat.

Noi, până la urmă, nu vrem altceva decât respectarea legii. Dacă pentru alte categorii de bugetari s-a putut, nu putem înţelege de ce pentru poliţişti nu se poate.

Este vorba despre acordarea unei tranşe din cele două, adică cea care trebuia să fie acordată în 2021 şi a fost suspendată şi a doua variantă de a acorda ambele tranşe, dar acest lucru depinde de discuţiile de vineri, din Guvern", a declarat Cosmin Andreica.

Poliţiştii protestează în faţa MAI, dar şi în faţa sediilor partidelor

"Nu mai acceptăm să fim folosiți pe post de mercenari ai interdicțiilor aplicate în numele COVIDULUI. Nu mai acceptăm să îndeplinim sarcini pe care nu le avem în fișa postului. Nu mai suntem dispuși să rămânem fraierii sistemului bugetar, în timp ce pentru alte categorii bugetare, Legea salarizării deja se aplică în integralitate. În 2017, PSD-ul, aflat la guvernare, ne-a spus că noi nu contăm. Ne-a spus că prioritate în acordarea drepturilor salariale o au medicii și cadrele didactice. Am înțeles și am așteptat spășiți să ne vină rândul la normalitate și decență salarială. Însă cu toții am fost înșelați de noul Guvern PNL, care la finalul lunii decembrie 2020 a hotărât să facă economie tot pe spatele nostru, al polițiștilor și rezerviștilor MAI. Polițiștii nu vor salarii mărite, ci vor doar plata acelor drepturi prevăzute încă din anul 2017 în Legea salarizării. Din 2007 polițiștii nu au mai avut parte de măriri salariale. Norocul nostru a fost creșterea salariului minim pe economie, pentru că altfel, aveam și acum salariu de 1100 lei, cum era în 2013", mai spun sindicaliștii Europol.

Proteste vor avea loc în 13-15 decembrie 2021 în fața Prefecturilor în anumite județe, în data de 16 decembrie 2021 între 10:00 – 14: 00, în fața MAI, în data de 17 decembrie 2021, între 10:00-12:00, în fața sediului PSD, iar între orele 12:00-14:00 în fața sediului PNL, urmând ca între 14:30-16:00 protestul să fie în fața sediului UDMR.

"Va fi pentru prima dată când polițiștii vor protesta în fața sediilor partidelor politice care asigură guvernarea țării și asta pentru a le aduce aminte că Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe care au votat-o toate partidele, trebuie să fie aplicată fără nicio excepție, de la 1 ianuarie 2022", spun sindicaliștii Europol.

