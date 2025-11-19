Polițiștii locali vor purta dispozitive bodycam. Care sunt situațiile în care vor putea înregistra fără consimțământ

2 minute de citit Publicat la 13:41 19 Noi 2025 Modificat la 13:41 19 Noi 2025

Dispozitiv de tip bodycam. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Proiectul de lege prin care polițiștii locali sunt autorizați să efectueze înregistrări audio-video prin dispozitive de tip bodycam în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu a fost adoptat miercuri în Senat, relatează Agerpres.

Propunerea legislativă, în cazul căreia decide Camera Deputaților, a fost adoptată cu voturile a 112 senatori. Doi au votat împotrivă, iar patru s-au abținut.

Textul completează Legea Poliţiei locale nr.155/2010.

"(...) Polițiștii locali care au în dotare înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera au obligația să le utilizeze pentru înregistrarea de acțiuni desfășurate în locuri publice, în limitele competențelor stabilite de lege, fără consimțământul persoanelor vizate", prevede documentul adoptat.

Polițiștii locali vor putea filma când fac uz de armă

Concret, polițiștii locali vor putea înregistra fără consimțământul persoanelor vizate acțiunile de legitimare şi stabilire a identității celor care încalcă dispozițiile legale sau sunt indicii că au comis o faptă ilegală.

De asemenea, vor putea fi înregistrate acțiunile de conducere la sediul Poliţiei locale a persoanelor care periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața (...), precum și a persoanelor suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii.

În plus, polițiștii locali vor putea înregistra acțiunile de descurajare a indivizilor care tulbură ordinea şi liniștea publică, acțiunile de control preventiv asupra persoanelor şi/sau bagajelor acestora, precum și atunci când situația impune uz de armă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Ce mai au voie să înregistreze polițiștii locali

Înregistrările cu dispozitive bodycam vor putea fi făcute de polițiștii locali şi pe durata constatării unor contravenții în domeniile:

nerespectării legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi,

nerespectării normelor legale privind conviețuirea socială,

încălcării normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea şi accesul interzis autovehiculelor, cu dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar,

încălcării normelor legale privind masa maximă admisă a autovehiculelor şi accesul pe anumite sectoare de drum,

încălcării normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede, trotinete electrice şi vehicule cu tracțiune animală.

Polițiștii locali vor putea face înregistrări şi în cazul aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap

"În măsura în care circumstanțele permit, polițiștii locali au obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt înregistrate prin intermediul înregistrărilor audio-video portabile de tip Body Worn Camera.

Structurile de Poliție locală sunt obligate să comunice publicului dotarea polițiștilor locali cu înregistratoare audio-video portabile prin afișarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora şi prin publicarea informațiilor relevante", mai prevede proiectul.

Legiuitorii prevăd că datele personale obținute prin dispozitive bodycam se păstrează cel puțin șase luni

Datele cu caracter personal obținute prin înregistrările cu dispozitive bodycam se prelucrează exclusiv în scopurile apărării drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, apărării proprietății private şi publice şi prevenirii şi descoperirii infracțiunilor.

Structurile Poliției locale vor păstra înregistrările realizate pe o perioadă de șase luni de la data obținerii acestora, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug prin proceduri ireversibile.

Fiecare structură de Poliție locală evaluează trimestrial respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar polițiștii locali desemnați sunt instruiți cu privire la regulile de protecție a datelor cel puțin o dată pe an.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va realiza, din oficiu, un control al operațiunilor de prelucrare a datelor colectate.

Rezultatul controlului va fi prezentat Senatului prin raportul anual de activitate, se mai spune în proiectul adoptat miercuri.