"Dumnezeu m-a pus să stau în genunchi lângă om şi să îl fac sănătos" | Povestea unui preot din Suceava care a devenit kinetoterapeut în timpul liber

Preotul Cătălin Mureş îmbină cu succes duhovnicia cu terapia manuală japoneză și ameliorează durerile sucevenilor de mai bine de 12 ani. Iată povestea sa.

Sursa foto: Facebook Cătălin Mureş

Totul a început în momentul în care preotul Cătălin Mureş s-a trezit cu dureri de spate, după o perioadă lungă de lucru la birou.

După ce a testat pe propria piele o tehnică de kinetoterapie japoneză, preotul a decis să vină în ajutorul oamenilor aflaţi în suferinţă şi pe această cale. Așa a ajuns să învețe Yumeiho, o terapie combinată dintre terapia japoneză și cea chinezească.

Astfel, a făcut primul curs, obținând gradul I, Cătălin Mureș după care a început să aplice terapia printre prieteni, cunoscuți, rude.

În 2011 a devenit kinetoterapeut atestat, iar în prezent este instructor în terapia japoneză Yumeiho.

"Yumeho e format din 100 de tehnici. Le combinăm, le folosim în general pe toate şi ne axăm pe ce are pacientul nevoie (...) Eu nu vindec, terapia și tehnicile dau un impuls, readuc corpul în poziția normală, reinstalăm echilibrul anatomic corect, după care corpul începe să funcționeze corect, să se vindece. Practic, noi dăm un impus sistemului natural de autovindecare", a declarat pentru observatornews.ro preotul Cătălin Mureş.

O şedinţă de terapie la cabinetul preotului costă 130 de lei, dar, deseori acesta alege să nu accepte bani de la cei care îi trec pragul în căutarea vindecării, pentru că ,spune el, Dumnezeu l-a pus să stea în genunchi lângă om şi să îl facă sănătos.

Aceasta a fost una din rugile sale, adresată încă anul 1992, la vârsta de 23 de ani, ca Dumnezeu să aducă alinare celor bolnavi.

"Mă gândeam că eu o să zic: Doamne, fă-l sănătos pe Ghiţă! Şi Dumnezeu o să execute comanda mea şi o să-l facă sănătos. Dumnezeu, nu. Mi-a împlinit rugăciunea, dar m-a pus pe mine să stau în genunchi lângă Ghiţă ca să îl fac sănătos. Am fost prima dată pacient, am avut şi eu dureri de spate şi am avut şansa de a primi o terapie şi am văzut că efectul este extraordinar de bun", a mai spus preotul Cătălin Mureş, potrivit observatornews.ro.

În prezent, preotul îmbină cu succes duhovnicia cu terapia manuală japoneză, iar pacienţii se declară foarte mulțumiți.

”În clipa când ei s-au simțit bine au spus și la alții. În general asta este cea mai bună reclamă, pacientul mulțumit, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că au fost mulțumiți toți încă de la început. (...)

Nu avem pretenția de a fi buni la toate, însă sunt segmente cu rezultate foarte bune. Ce pot să vă spun este că nu am avut pe nimeni în 12 ani care să spună că nu a simțit o mică îmbunătățire măcar”, a spus preotul pentru monitorulsv.ro.

Foarte important de precizat, terapia nu exclude tratamentul medical, îl combină cu acesta și eventual reduce tratamentul atunci când corpul dă semne de revenire prin masajul japonez.