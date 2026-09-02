Premieră în România: Apar comunitățile în care oamenii își pot produce și vinde singuri energia. Anunțul ANRE

1 minut de citit Publicat la 17:58 02 Sep 2026 Modificat la 18:01 02 Sep 2026

Premieră în România: Apar comunitățile în care oamenii își pot produce și vinde singuri energia. Foto: Getty Images

Primele două comunități de energie din România au fost înregistrate oficial de ANRE. Oamenii, firmele mici și autoritățile locale se pot asocia pentru a produce și folosi energie la nivel local.

''ANRE anunță înregistrarea, în Registrul național al comunităților de energie, a primei Comunități de Energie din Surse Regenerabile (CESR), Asociația Comunitatea Portului, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 50/2026'', se arată într-o postare pe Facebook a Autorității, potrivit Agerpres.

ANRE reamintește, totodată, de recenta înregistrare în Registrul național al comunităților de energie și a primei Comunități de Energie a Cetățenilor (CEC), Societatea Cooperativa Energetică Micăsasa Coop din județul Sibiu.

Înregistrarea celor două comunități marchează operaționalizarea efectivă a RNCE și reprezintă un pas important în dezvoltarea, la nivel național, a acestui nou model de participare activă a cetățenilor și a actorilor locali la piața de energie.

ANRE încurajează cetățenii și entitățile eligibile interesate să dezvolte și să înregistreze comunități de energie, contribuind astfel la creșterea participării active a consumatorilor și la dezvoltarea producției locale de energie.

Registrul Național al Comunităților de Energie este un instrument administrat de ANRE creat pentru a înregistra și operaționaliza comunitățile de energie din România. RNCE oferă cadrul formal pentru ca cetățenii, IMM-urile și autoritățile locale să producă, să consume, să stocheze și să vândă energie regenerabilă la nivel local.