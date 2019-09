Premierul Dăncilă, atac dur la Iohannis după ce președintele a spus că o susține pe Kovesi: Încalcă Constituția. Nu ține cont de nimeni

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat, vineri, că a exprimat punctul de vedere al Guvernului de a nu o susţine pe Laura Codruţa Kovesi pentru Parchetul European, menţionând că nu poate să spună cum a votat în acest caz reprezentantul permanent al României la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu.



Dăncilă a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis are, ca de obicei, propriul punct de vedere şi "nu ţine cont de nimeni".



"Nu pot să spun cum a votat (Luminiţa Odobescu - n.r.). Eu am spus punctul de vedere al Guvernului, după cum ştiţi, votul este secret şi nu putem şti cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, domnul preşedinte, ca de obicei, are propriul punct de vedere. Domnul preşedinte încalcă Constituţia. Nu pot să îi cer să nu se amestece într-o astfel de situaţie. Face ce ştie dânsul cel mai bine, adică nu ţine cont de nimeni, decât de opinia domniei sale, chiar dacă de multe ori lucrurile pe care le face sunt împotriva legii fundamentale", a afirmat Dăncilă, la o conferinţă de presă la Caraş Severin.



Dăncilă a reiterat că va merge în Parlament pentru remaniere.



"Am văzut că domnul preşedinte trebuie să numească de îndată miniştrii interimari pe cele trei portofolii, vedeţi, timpul trece, de îndată nu ştiu ce înseamnă pentru domnul preşedinte, dar în acelaşi timp am văzut că a interpretat altfel, cu toate că în decizia Curţii Constituţionale nu este nici măcar o frază legată de faptul că trebuie să mergem în Parlament, dar, repet, vom merge pentru remaniere în Parlament", a adăugat Dăncilă.



Premierul a mai spus că nu a susţinut-o pe Laura Codruţa Kovesi.



"După cum ştiţi şi după cum am afirmat în spaţiul public, nu am susţinut-o pe Laura Codruţa Kovesi şi am spus ceea ce voi sublinia şi de această dată, că am considerat că în faţa legii toţi trebuie să fim egali. Atâta timp cât asupra doamnei Kovesi, pe care nu o cunosc, o respect, dar nu o cunosc, nu am nicio problemă personală, este o problemă, este un principiu pe care îl cerem altora şi trebuie să le cerem tuturor, atâta timp cât are atâtea acuzaţii pe care trebuie să le explice, am considerat că este bine întâi să îşi clarifice situaţia în România şi pe urmă să acceadă la această funcţie", a susţinut Dăncilă.



Ea a adăugat că îşi menţine punctul de vedere că, atunci când se cere unui cetăţean să aducă lămuriri în legătura cu anumite acuzaţii, acest principiu trebui să se aplice tuturor.



"Am vorbit despre un prejudiciu de imagine, explic încă o dată, pentru că am văzut diferite interpretări în spaţiul public. Există prezumţia de nevinovăţie, nu vreau să se înţeleagă că o acuz de ceva pe doamna Laura Codruţa Kovesi sau că mă implic în justiţie. Cred că justiţia trebuie să fie independentă, dar dacă se adevereşte una din acuzaţii, atunci este clar că imaginea României va avea de suferit", a mai precizat Dăncilă.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că i-a comunicat reprezentantului permanent al României la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu, că o susţine pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european.



Joi, în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi ai statelor membre ale Uniunii Europene (COREPER), desfăşurată la Bruxelles, Laura Codruţa Kovesi a obţinut susţinerea pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului Public European. Surse de la Bruxelles au confirmat că în favoarea candidaturii lui Kovesi au votat 17 dintre cei 22 de ambasadori ai statelor care s-au alăturat până acum iniţiativei EPPO.