Premierul slovac Robert Fico vine vineri în România. Liderul populist merge la București și Oradea, anunță UDSR

Publicat la 19:34 25 Mar 2026 Modificat la 19:38 25 Mar 2026

Premierul slovac Robert Fico ar urma să efectueze vineri o vizită în țara noastră, potrivit Uniunii Democrate a Slovacilor din România. Foto: Getty Images

Prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, Robert Fico, va efectua vineri, 27 martie, o vizită oficială în România, urmând să viziteze orașele București și Oradea, anunță, miercuri, Uniunea Democratică a Slovacilor din România, UDSR, într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, din delegația premierului slovac vor face parte ministrul Apărării, Robert Kalinak, și ministrul Culturii, Martina Simkovicova.

"Vizita are o semnificație deosebită, marcând prima prezență oficială a unui prim-ministru slovac în comunitățile slovace din România", se afirmă în comunicatul transmis de deputatul Merka Adrian-Miroslav, președintele UDSR.

UDSR: Fico ar urma să fie primit de Nicușor Dan și să discute cu Ilie Bolojan

Documentul precizează că prim-ministrul slovac va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, și va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, membrii delegației guvernamentale slovace vor avea discuții bilaterale cu omologii lor din Guvernul României.

În aceeași zi, începând cu ora 16:30, prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu delegația slovacă, vor fi prezenți la Primăria Municipiului Oradea, în Sala "Traian Moșoiu", unde vor participa la o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

Informația privind vizita lui Robert Fico în România a fost difuzată și de presa slovacă.

Aceasta citează, la rândul său, comunicatul UDSR preluat de Agerpres.

Până la ora acestei actualizări, vizita premierului de la Bratislava nu era menționată pe site-urile Președinției și Guvernului de la București.

Guvernele lui Fico și Orban, în dispută cu Ucraina din cauza sistării țițeiului rusesc prin conducta Drujba

Robert Fico este liderul european care, alături de Viktor Orban, s-a remarcat printr-o atitudine favorabilă Moscovei și prin ostilitate la adresa Ucrainei.

Cele două țări nu participă la ajutorul de 90 de miliarde de euro, constituit de UE pentru a ajuta Ucraina în războiul purtat de Rusia.

Ungaria a blocat din nou, săptămâna trecută, acordarea acestui ajutor.

Budapesta și Bratislava, pe de o parte, și Kievul, de cealaltă parte, sunt implicate într-o dispută legată de conducta de țiței Drujba.

Ucraina susține că a sistat furnizarea de țiței rusesc către cele două state UE prin oleoduct, întrucât secțiunea de pe teritoriul său a fost avariată de bombardamentele lansate de Moscova.

Cele două țări contestă această versiune și au amenințat cu sistarea transferurilor energetice către Ucraina, sub formă de motorină, electricitate și gaze, dacă tranzitul de țiței rusesc nu va fi reluat.