Premierul Viorica Dăncilă, la Sinteza zilei. Primul interviu de la preluarea conducerii Guvernului

Foto: captură Antena 3

Premierul Viorica Dăncilă a oferit primul interviu de la preluarea conducerii Guvernului, joi seară, în exclusivitate la Antena 3.

Prima reacție a premierului Viorica Dăncilă în scandalul DNA:

Premierul a confirmat întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis și discuția despre scandalul din DNA.

„Am discutat cu președintele. Am spus că ce am văzut în spațiul public pentru mine este îngrijorător(...). Am luat măsura chemării ministrului, să vină cu o situație clară în fața cetățenilor și în fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost după plecarea mea de la Cotroceni, este îngrijorător că am văzut că până și unui prim-ministru i se poate face dosar”, a spus Viorica Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, în declarația de presă susţinută joi seară la Cotroceni, că a avut o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă şi cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justiţie.

Cum vede premierul scandalul de la DNA?

„Chiar dacă e vorba de un ministru, de un prim-ministru sau de un simplu cetățean, lucrurile acestea duc la lipsa de încredere în justiție. O greșeală sau o pată asupra unei persoane poate decredibiliza o instituție”, a opinat premierul.

Viorica Dăncilă: Ministrul Justiției să facă toate demersurile pentru aflarea adevărului

Referitor la discuția cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, premierul Viorica Dăncilă a spus: „Imediat ce aceste lucruri au apărut în spațiul public, l-am rugat să se întoarcă în țară, i-am spus despre aceste lucruri, dânsul știa deja. I-am spus ca din punct de vedere juridic să facă toate demersurile pentru aflarea adevărului și măsurile care se impun. Domnul ministru a fost de acord. Ministrul are obligativitatea de a lămuri aceste aspecte”.

Ce spune premierul Viorica Dăncilă despre construirea celor trei spitale regionale din fonduri europene

Întrebată care este explicația pentru care există reproșuri privind salariile românilor, premierul a spus că imediat după preluarea mandatului a avut ședință de Guvern și a încercat să îndrepte problemele.

Viorica Dăncilă: Am vorbit cu fiecare ministru în parte

„Am dat ordonanța nr. 3, mai urmează să fac câteva corecturi. Am încercat să găsesc soluții, să văd efectele. Mi-am propus să nu mai vin cu soluții care apoi să producă alte efecte. L-am rugat pe fiecare ministru să identifice problemele pe care le are. Am încercat ca în două săptămâni să identific ce e bun și ce e mai puțin bun și să găsesc soluții”.

„Nu vreau să critic și nu mă plâng. A trebuit să văd de unde plec. Am identificat lucruri bune și rele”, a mai spus premierul.

Sunt persoane care se plâng că le-au scăzut salariile. Cum explică premierul:

„Plată egală pentru muncă egală e un principiu. Nu putem pentru aceeași muncă să avem salarii diferite(...). Începând din martie vom crește salariile în învățământ cu 20%, am susținut întotdeauna Sănătatea și Educația(...). Prin ordonanțele de urgență adoptate am încercat să îndreptăm nedreptăți”.

Ce se întâmplă cu formularul 600?

„Au fost multe nemulțumiri și am promis atunci că găsim o soluție. Am discutat cu Ministerul Finanțelor, am identificat mai multe soluții, va fi un singur formular și o singură plată. Încă mai discutăm despre acest formular, dar vom veni cu o soluție”, a promis premierul.

Cum va arăta noua lege a pensiilor?

„Va fi în dezbatere, cei care vor să aducă îmbunătățiri pot să o facă. Nu va scădea nicio pensie! La muncă egală vom avea pensie egală. Punctul de pensie va crește la 1100, iar în 2020 la 1775 lei. Ce am prevăzut în programul de guvernare se va regăsi cu siguranța. Se lucrează la legea pensiilor”.

Întrebată ce ar putea să le spună oamenilor despre ea, Viorica Dăncilă a spus că este un om obișnuit, modest și discret.

Viorica Dăncilă: Sunt un om echilibrat și așa voi rămâne

„Am fost și voi rămâne un om echilibrat. Sunt un om modest, funcția nu mă schimbă. Am crescut într-o familie modestă, sunt singurul copil la părinți, sunt căsătorită. Am un copil(...) Îmi pasă de fiecare om și voi încerca pentru fiecare om să văd problemele pe care le are. Nu vom putea rezolva tot, dar am o responsabilitate mare față de români”, a spus Viorica Dăncilă, adăugând că nu și-a dorit să fie prim-ministru.

„S-au spus multe neadevăruri despre mine. Celor care m-au criticat vreau să le demonstrez că au greșit”, a mai spus ea.

Ce priorități are Guvernul pe care îl conduce?

„Pe proiecte importante trebuie să învățăm practica altor țări”, a spus premierul, joi, la Antena 3.

„Omul s-a săturat să vadă circ. Am întins o mână celor din opoziție. Vreau o relație instituțională bună cu Președintele, e ceva constructiv și ceva de normalitate. Trebuie să intrăm pe parametri normali dacă vrem să vorbim despre lucruri bune. Ce se întâmplă acum în Parlament văd și alții”.