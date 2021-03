Protopopul de Bârlad, alături de alți 7 preoți, la un eveniment privat spart de polițiști. ”Ne-am trezit cu poliția!”

Mai multe persoane au sunat la 112, supărate că, la restaurant, au început să se adune preoții și că aceștia nu respectă interdicțiile date de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vaslui.

Luni, 8 Martie, după ce la Biserica „Sf. Dumitru” a avut loc o slujbă de sfințire la care a fost invitat și Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie, patronul unui restaurant din Bârlad, a invitat preoții la restaurant, pentru a face o slujbă de sfințire a unui salon din restaurant, dotat cu mobilier nou.

Astfel, mai mulți preoți, au mers la restaurant. Însă lumea care se plimba în zonă s-a revoltat! Oamenii au sunat la 112 anunțând că se încalcă Hotărârea nr. 18 a CJSU Vaslui din 5 martie 2021, unde se arată clar că, din cauza incidenței de Covid 19, care este la Bârlad de 3,18/1000 de locuitori, se sistează pentru 14 zile activitatea în interiorul restaurantelor, de pe 6 martie, orele 0.00.

”Noi falimentăm și alții își umplu buzunarele! E posibil așa ceva?”

Mai mult decât atât, și câțiva patroni de la alte restaurante din Bârlad s-au revoltat, că unii falimentează respectând deciziiile luate, iar alții sfidează și fac bani!

Aceștia, au anunțat presa locală, la fel de revoltați ca cetățenii din Bârlad: „Ce înseamnă asta? Cine nu respectă legea e bun și cine o respectă de fraier? Adică noi falimentăm și alții își umplu buzunarele! E posibil așa ceva?”, spuneau oamenii revoltați.

Polițiștii au descins la fața locului

“În cursul zilei de astăzi, 8 martie, începând cu ora 20:10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bârlad sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, au sistat derularea unui eveniment privat, organizat într-un restaurant, amplasat pe strada Primăverii, din municipiul Bârlad, județul Vaslui, cu participarea unui număr de 9 persoane.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii și jandarmii care au descins la fața locului au aplicat față de administratorul localului dar și față de participanții identificați un număr de 10 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.500 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, a precizat Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Protopopul Lăiu spune că era doar o slujbă de sfințire!

Protopopul Vaile Lăiu susține că Preasfințitul Ignatie nu a participat la slujba de sfințire din restaurant, însă a venit până la restaurant doar pentru a-i oferi un buchet de flori soției proprietarului.

„Nu a stat nici 5 minute, a plecat că avea treabă la Huși la Episcopie, iar acolo, la slujba de sfințire, am rămas eu cu vreo șase preoți din parohiile din Bârlad. Am fost solicitați, că tot nu era activitate la restaurant, fiind închis, să sfințim sala mică, din acest restaurant, care are mobilă nouă. Și ne-am trezit cu poliția.

Domnul Rotaru a făcut o slujbă de binecuvântare a sălii mici și am fost doar vreo șase persoane. Preasfințitul a avut programat ceva și nu a stat, nu era acolo când a venit poliția.

Am fost legitimați, ne-au luat datele, probabil că urmează să fim amendați, ce să facem? Astea-s riscurile! Erau și polițiștii uimiți, că au fost informați de altceva .. că ar fi petrecere. Au fost, au văzut… să își facă poliția treaba, ce să facem noi?” a spus protopopul Vasile Lăiu, pentru presa locală.



