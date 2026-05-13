Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a fost la sală înainte de a participa la summitul B9 de la București

<1 minut de citit Publicat la 15:52 13 Mai 2026 Modificat la 15:55 13 Mai 2026

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, alături de o angajată a ambasadei finlandeze la București. Foto: Facebook/Embassy of Finland in Bucharest

Președintele Finlandei, a fost joi la sală pentru a se antrena, în aceeași zi în care a participat la summitul B9 de la București. Stubb, pasionat de sport, i-a făcut cu această ocazie o surpriză unei angajate românce a ambasadei, cu care s-a antrenat împreună.

„După 25 de ani de activitate la Ambasada Finlandei, colega noastră, Cătălina Sandu, a avut parte de o recompensă cu adevărat specială: un antrenament alături de președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb”, se arată într-un comunicat al ambasadei Finlandei la București.

Președintele finlandez Alexander Stubb practică și urmărește numeroase discipline sportive. De-a lungul timpului, a jucat hochei pe gheață, fotbal și handbal, iar în golf a ajuns până la nivelul echipei naționale.

În prezent, Stubb practică ciclism, înot, alergări, schi și triathlon.

„Antrenamentele intense fac parte din stilul său de viață, iar în 2025 a lansat și un program de activitate fizică destinat tinerilor recruți”, se arată în comunicatul ambasadei Finlandei la București despre președintele Stubb.