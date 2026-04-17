Președintele Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea. Poliția a deschis o anchetă

Publicat la 13:25 17 Apr 2026 Modificat la 14:04 17 Apr 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Polițiștii din Timiș au deschis vineri o anchetă după ce o persoană a anunțat o strângere de fonduri pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, individul s-ar afla în străinătate, în Germania.

Mesajul respectiv a fost publicat pe contul de Facebook al persoanei respective.

Potrivit capturii de ecran publicată de Pagina de Timiş, se preciza că „fiecare leu contează”.

În comentarii, unii utilizatori ar fi întrebat unde pot dona bani.

Polițiștii din Timiș s-au autosesizat în acest caz.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să dea de urma bărbatului pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a dispune măsurile legale care se impun.