Preţul motorinei standard, peste pragul de 10 lei pe litru şi continuă să urce. Cât costă carburanţii marţi, 24 martie

Preţul motorinei standard, mult peste pragul de 10 lei pe litru. Foto: Profimedia Images

O nouă zi, o nouă scumpire la pompă, în România. Preţul motorinei standard a "sărit" de pragul de 10 lei pe litru. Marţi dimineaţă, combustibilul folosit cel mai mult de marii transportatori se vindea, la staţiile din Bucureşti, cu 10,22 lei pe litru. Benzina standard a ajuns la 9,28 de lei pe litru. Motorina premium se comercializează, în Bucureşti şi în marile oraşe, cu 10,60 lei/litrul.

Luni dimineață, la benzinăriile din București și din marile orașe, litrul de motorină standard ajunsese la 9,99 lei/litrul, în timp ce motorina premium se comercializa cu 10,54 lei/litrul. Benzina costa, luni, 9,23 de lei/litrul. Aşadar, avem scumpiri de la o zi la alta, în România.

Situație de criză, în România. Ce măsuri ia Guvernul

Ministerul Energiei a publicat, luni seara, proiectul de ordonanță de urgență prin care se declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Principala măsură: adaosul comercial practicat de companiile care produc, importă, distribuie sau vând benzină, motorină și materiile prime necesare obținerii acestora va fi plafonat la maximum 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni. Scopul este de a preveni comportamentele speculative ale operatorilor economici.

Proiectul mai prevede că exportul de benzină și motorină nu se va mai putea face liber, ci doar cu acordul Ministerului Economiei și al ministerului de resort. O altă măsură vizează conținutul de biocarburant din benzină: pe perioada de criză, operatorii economici vor putea reduce procentul de biocarburant de la 8% la minimum 2%.

Toate aceste măsuri se aplică pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte maximum 3 luni, atât timp cât persistă condițiile care au generat criza.