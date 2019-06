Prima declarație a pacientului agresat de medicul de la Floreasca: „Mi-a sucit mâna, mi-a smuls telefonul din mână, mi l-a aruncat în coșul de gunoi”

Foto: pixabay.com

Un scandal de proporții a izbucnit între un medic și un pacient, în cadrul Spitalului de Urgență Florească

Un medic ortoped a devenit extrem de agresiv cu un pacient în momentul în care acesta i-a atras atenţia că un alt bărbat a intrat înaintea lui, deşi acesta aștepta deja de 40 de minute.

„Am stat la rând, era momentul să intru și o doamnă asistentă s-a fălit cu faptul că ea poate intra cu pacientul respectiv care era soțul altei asistente. Medicul a devenit recalcitrant în momentul în care eu am intrat și am spus mă scuzați. I-am spus că cineva a intrat înaintea mea. Și mi-a răspuns: „A intrat pentru că așa am vrut eu”. Mi-a sucit mâna, mi-a smuls telefonul din mână, mi l-a aruncat în coșul de gunoi”, a declarat Costin Teodorescu, pacientul agresat de medic, pentru Antena 3.