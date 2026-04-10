Prima navă-portavion pentru drone din Europa a fost lansată la apă în România

2 minute de citit Publicat la 11:11 10 Apr 2026 Modificat la 11:29 10 Apr 2026

sursa foto: Damen

Șantierul naval Galați a lansat la apă prima navă din Europa construită special pentru a transporta drone, destinată Marinei Portugheze – un moment care marchează un „punct fără întoarcere” în trecerea războiului naval către soluții fără echipaj uman, scrie TVP World.

Nava de 107 metri NRP „D. João II”, botezată după monarhul portughez din secolul al XV-lea, a fost lansată la apă pe 7 aprilie la un șantier naval din Galați, oraș-port la Marea Neagră, locul ales de compania olandeză Damen pentru construcția vasului.

› Vezi galeria foto ‹

Nava a fost proiectată în primul rând pentru a opera drone aeriene, de suprafață și submarine, mai degrabă decât aeronave tradiționale cu echipaj uman.

„Având în vedere coasta extinsă a Portugaliei, această navă reprezintă o achiziție valoroasă atât pentru Marina Portugheză, cât și pentru operațiunile maritime europene”, a declarat Bram Langeveld, directorul comercial al Damen. „Va sprijini securitatea maritimă, cercetarea științifică și răspunsul în caz de dezastru”.

Vasul reflectă lecțiile învățate din conflictele moderne, inclusiv războiul din Ucraina și intensificarea activității navale rusești, în cadrul cărora sistemele fără pilot sunt folosite tot mai mult pentru supraveghere, atac și recunoaștere, la costuri și riscuri mai mici.

Construită pentru aproximativ 132 de milioane de euro din fondurile europene de redresare, nava este gândită ca un hub flexibil pentru drone, capabil să își schimbe profilul misiunii în câteva zile, prin înlocuirea unor module.

„MPV 10720 este rezultatul unei abordări inovatoare și vizionare a Marinei Portugheze în adaptarea la cerințele navale moderne”, a spus Langeveld.

Războiul modern

Conceptul a fost gândit de fostul șef al marinei portugheze, Henrique Gouveia e Melo, care l-a descris, la semnarea contractului în 2024, drept „un punct fără întoarcere către modernitate”.

Puntea de zbor de 94 de metri permite operarea dronelor și a elicopterelor, în timp ce sistemele de la bord fac posibilă lansarea și recuperarea vehiculelor autonome de suprafață și submarine. Hangarele, o rampă la pupa și compartimentele dedicate misiunilor permit funcționarea simultană a mai multor sisteme autonome.

Nava poate transporta containere, vehicule sau ambarcațiuni și poate găzdui specialiști precum operatori de drone și cercetători științifici.

Vasul poate fi reconfigurat și pentru a găzdui un spital de campanie, laboratoare sau module de ajutor umanitar.

Proiectată pentru misiuni de până la 45 de zile, nava va sprijini supravegherea maritimă, protecția infrastructurii submarine critice și colectarea de date în timp real.

Probele pe mare sunt programate mai târziu în acest an, înainte ca vasul să intre în serviciul flotei portugheze.