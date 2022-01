Primarul orașului Sinaia, infectat cu varianta Omicron

„Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleșeală și am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă Omicron.

Continui munca de la distanță alături de echipa de la Primărie. Vă rog să fiți precauți și să respectați regulile de protecție. Împreună trecem peste toate!”, a transmis Vlad Oprea pe Facebook.

Primarul staţiunii Sinaia este pentru a doua oară infectat cu Sars-CoV-2. În octombrie 2020 a fost internat în spital.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis marţi, 4 ianuarie, că până la data de 2 ianuarie, au fost confirmate 92 de cazuri cu varianta Omicron în România.

Potrivit INSP, 45,6% (42 cazuri) au avut istoric de călătorie în Marea Britanie (23), Africa de Sud (8), Nigeria (4), Spania (2), Tanzania (2), Belgia (1), Olanda (1), RD Congo (1), 7,6% (7 cazuri) se află în 5 focare depistate în Bucureşti (4) şi judeţul Prahova (1).

Dintre cele 92 de cazuri confirmate cu varianta Omicron, 63 (68%) fuseseră vaccinate, toate cu schemă de vaccinare completă.

