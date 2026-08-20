Primar revoltat de RO-Alert-ul pentru drone: "Eu nu-l țin. Mi se pare suspect, mă trezește noaptea din somn. Mai rău sperie oamenii"

Primar revoltat de RO-Alertul pentru drone. FOTO captură video Antena 3 CNN

Armata intervine după ce o nouă dronă s-a prăbușit joi dimineață la aproximativ 13 kilometri de municipiul Galați și la doar patru kilometri de localitatea Grindu, din județul Tulcea. Locuitorii celei mai apropiate localități s-au speriat după primirea mesajului RO-Alert. Primarul susține că avertizările ar trebui eliminate pentru că "mai rău sperie oamenii" care oricum "nu au unde să se ducă".

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole și un elicopter al Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol imediat după ce un roi de drone a fost observat în apropierea graniței.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că dronele ar fi putut fi lansate de forțele ruse din apropierea Insulei Șerpilor, cu scopul de a lovi infrastructura portuară ucraineană.

O femeie din localitate a povestit că a auzit mai multe explozii puternice. "Am auzit bubuituri. Se cutremurau casa, pereții și geamurile", a spus ea.

Ea a adăugat că "La stână, se aud și sirene, și alarme. Când auzi toate acestea, ți se ridică pielea pe tine."

La rândul său, primarul localității a criticat sistemul RO-Alert, pe motiv că mai rău îi sperie pe oamenii, care oricum nu au unde să se adăpostească.

"Din câte am auzit, nu a fost emis mesaj RO-Alert pentru Grindu. Ro-Alertul eu nu-l țin. Mi se pare ceva suspect Ro-Alert să mă scol noaptea din somn să mă duc unde? Nu am adăpost, nu am nimic, și îmi trimiți Ro-Alert că vine nu știu cine. Oamenii nu au unde să se ducă. Mai rău îi sperie", a declarat primarul.

O altă femeie a spus: "Am auzit o bubuitură. Unde să plecăm? Să ne băgăm în pământ? Am 50 de ani, unde să plec?"

Un bărbat din localitate a afirmat că zona a devenit periculoasă: "Te poți trezi cu o dronă deasupra casei."