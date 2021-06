Primarul Sucevei crede că procesiunea cu moaște a contribuit la scăderea incidenței cazurilor COVID-19 în județ: ”Dumnezeu lucrează prin oameni”

„Rata județului este 00 la mia de locuitori. Vom vedea ce se va întâmpla în toamnă. (...) Ne-a păzit Dumnezeu aici în Suceava, am spus acest lucru chiar din primăvară când s-a ieșit pe străzi într-o procesiune și pentru această pandemie și vin oamenii la mine și îmi spun ”domnu primar, eram la spital, când au ajuns în curtea spitalului (n.r. moaștele Sfântului Ioan) am simțit că am prins puteri și m-am însănătoșit”. Mulțumesc lui Dumnezeu că lucrurile sunt într-o stare de normalitate în Suceava, dar lucrurile se pot întoarce oricând.”, a declarat edilul în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat de un jurnalist dacă scăderea incidenței cazurilor COVID-19 în județul Suceava are legătură cu procesiunea, primarul a oferit un răspuns afirmativ.

„Și de asta. Sunt un credincios. Dumnezeu lucrează prin oameni.”, a mai spus acesta.

