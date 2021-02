Un fost primar din Vrancea a fost saltat de mascaţi pentru furt. Percheziţia, transmisă live pe Facebook

Merlin Ivancea, actualul edil al comunei Slobozia Bradului, susţine că fostul primar Iulian Dumitru ar fi plecat acasă, după alegerile locale de anul trecut, cu un laptop în valoare de 6.500 de lei, în care era şi softul folosit pentru stabilirea şi încasarea taxelor şi impozitelor locale respectiv programul de contabilitate al Primariei.

Pentru că fostul primar a refuzat să returneze laptopul, actualul edil a depus plângere la Poliţie.

"La inventarierea pe care am facut-o s-a constatat ca un laptop din compartimentul fostului primar, in valoare de 6.500 de lei, nu se afla in institutie. Am facut doua notificari catre dumnealui, I-am solicitat sa ne restituie acest laptop, problema nu e aparatul, ci programul care e instalat pe el.

Are instalat programul de taxe si impozite si de contabilitate a primariei. In calitate de fost primar nu trebuie sa mai aiba acces la baza de date.

Am o teamă că poate sa intre în baza de date şi să facă modificari ca să ne creeze nouă probleme. Nu a înţeles că trebuie să restituie acest laptop, aşa că m-am adresat Politiei", a declarat actualul edil al comunei Slobozia Bradului.



Politistii din Vrancea au facut, marti, percheziţii la locuinţa fostului primar unde au găsit laptopul care urmează a fi returnat Primăriei Slobozia Bradului. Imaginile din timpul percheziţiilor au fost transmise, live, pe Facebook, de rudele fostului primar.

"În această dimineaţă, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Gugeşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, au efectuat o percheziţie domiciliară în comuna Slobozia Bradului, la locuinţa unei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de furt.

În urma activităţilor a fost ridicat, în vederea continuării cercetărilor, un laptop, iar un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Vrancea, Paula Enache, informează Monitorul de Vrancea.