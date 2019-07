Primăria Capitalei: A început cel de-al treilea tratament de combatere a tânțarilor

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Eco – Igienizare Bucuresti S.A., a demarat în noaptea de 15-16 iulie cel de-al treilea tratament de combatere a țânțarilor. Până în prezent, în cadrul celui de-al treilea tratament, s-a intervenit deja în toate cele 6 sectoare ale Capitalei, pe un număr de aproximativ 1400 de străzi, peste 900 de aliniamente stradale, dar și în parcuri, grădini sau alte spatii publice cu vegetatie din Capitală.

In paralel, Primaria Capitalei continua tratamentele de deratizare – combatere șobolani în spațiile deschise din domeniul public/privat al Municipiului Bucuresti, respectiv în parcuri, spatii verzi, locuri de agrement, terenuri de sport etc.

Tratamentele de combatere a țânțarilor

Până în prezent, echipele de igienizare au intervenit în toate sectoarele Capitalei, pe un număr de aproximativ 1400 de strazi, astfel: pe 222 strazi in Sectorul 1, 274 strazi in Sectorul 2, 217 strazi in Sectorul 3, 183 strazi in Sectorul 4, 328 strazi in Sectorul 5 si pe 161 de strazi in sectorul 6.

De asemenea, s-a intervenit si pe aliniamentele stradale, in incinta spitalelor, a parcurilor, a bazelor sportive sau a cimitirelor, după cum urmeaza:

- Spitale: Institutul Clinic Fundeni, Ortopedie Foisor, Dr. Victor Gomoiu, Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos", Marie Curie, Nicolae Malaxa, Maternitatea Giulesti, Spitalul Urgenta Sf. Pantelimon, Bagdasar – Arseni si Spitalul de Boli cronice Sf. Luca,

- Parcuri: Bazilescu, Teofan, Titus Ozon, Obor, Pasarari, Ciurea, Bozioru, National, Ottoi Calin, Nichita Stanescu, Titan, Titanii, Gheorghe Petrascu, Humulesti, Nicolae Filimon, Motodrom, Ion Creanga, Ostrov 1 si 2, Sf. Pantelimon, Ferentari Mari, ANL, ANL Mediu, Marin Preda, 9 Mai, Crangasi; Lunca Florilor, Morarilor, Sticlariei, Florilor, Cosmos, Ecologic Dobroiesti,

- Cimitire: Bucurestii Noi, Izvorul Nou, Metalurgiei;

- Baze sportive: Pescarusul, Tehnometal, Baza Pro Rapid, Tractiunea, Olimpia, Stadionul National, Voinicelul, AI Cuza, Sportul Studentesc.

Tratamentele sunt aplicate zilnic, în intervalul 21:00-07:00, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

Pentru executarea acestor tratamente se folosesc un numar de 12 utilaje de mare capacitate de tip ULV (Ultra Low Volume), 12 atomizoare, 6 termofoggere si 42 operatori DDD.

Substanta utilizata este K-Othrine® PROFI EC 250 si este un produs biocid, avizat de Ministerul Sanatatii, fara efecte adverse asupra mediului inconjurator si asupra organismului uman. Substanta isi pastreaza efectul timp de maxim 24 de ore in conditii de caldura si umiditate normala.

Reamintim ca in data de 12.07.2019, Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A. a finalizat cel de-al doilea tratament de dezinsectie - combatere a tantarilor adulti la nivelul Municipiului Bucuresti. In cadrul celor doua tratamente executate pana in prezent au fost tratate toate suprafetele Municipiului Bucuresti, asa cum au fost stabilite prin Programul Unitar de Actiune aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 251/2019. Pentru aplicarea acestora s-a utilizat o cantitate de 628L substanta K-Othrine® PROFI EC 250.

Tratamente de îndepărtare a șobolanilor

In ceea ce priveste tratamentele de deratizare – combatere sobolani, acestea au fost extinse, incepand de ieri, si pe domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti.

Intr-o prima faza sunt tratate parcurile si spatiile verzi aferente aliniamentelor stradale, iar aplicarea tratamentelor este efectuata de la exterior catre interiorul orasului.

Tratamentele se efectueaza, zilnic, in intervalul orar 08.00-16.00.

Substanta utilizata este Racumin Paste si se va amplasa in statii de intoxicare speciale din P.V.C., dotate cu sistem de fixare a momelii raticide si sistem de inchidere cu cheie, astfel incat sa fie preintampinata imprastierea substantei. Produsele utilizate sunt produse biocide, avizate de Ministerul Sanatatii.