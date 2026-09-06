Primăria Capitalei anunță un „plan de fluidizare” a traficului în prima zi de școală. Lista intersecțiilor unde vor sta polițiștii

Echipaje ale Poliției Locale a municipiului București și de la polițiile locale de la sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6 se vor afla în mai multe intersecții din oraș. Foto: Facebook.com/Primăria Municipiului București

Primăria Capitalei a anunțat un „plan de fluidizare a traficului” pentru ziua de luni, 7 septembrie, când începe noul an școlar. Ca în fiecare an, se așteaptă ca traficul din București să fie îngreunat semnificativ, în special la orele de vârf, când mii de părinți își vor duce copiii la școală sau grădiniță. Restricțiile din Piața Unirii au fost ridicate, dar Brigada Rutieră îi îndeamnă pe părinți să plece „din timp” de acasă și să nu staționeze pe benzile de circulație. De asemenea, Poliția Locală a anunțat în ce intersecții se va afla pentru a ajuta la fluidizarea traficului.

„Vă rugăm să plecați din timp spre școală sau grădiniță, să respectați indicațiile polițiștilor din teren și să evitați oprirea pe benzile de circulație la coborârea celor mici”, este mesajul postat de Primăria Muncipiului București, cu o zi înainte de prima zi de școală.

Primăria Capitalei a anunțat că, alături de Brigada Rutieră, are un „plan de fluidizare” a traficului. Astfel, echipaje ale Poliției Locale a municipiului București și de la polițiile locale de la sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6 se vor afla în mai multe intersecții din oraș.

Intersecțiile în care vor sta echipajele Poliției Locale

Poliția Locală a Municipiului București va sta în următoarele intersecții:

Bd. N. Titulescu cu Str. Dr. Iacob Felix;

Șoseaua Virtuții cu Str. Orșova;

Șoseaua Virtuții cu Splaiul Independenței;

Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Geniului (după-amiaza).

Poliția Locală a Sectorului 1:

Șos. Chitilei – Bd. Bucureștii Noi;

Str. N. Caramfil – Bd. Aerogării;

Șos. N. Titulescu – Bd. Banu Manta;

Str. Turda – Bd. Ion Mihalache;

Bd. Mareșal Alexandru Averescu – Bd. Mărăști;

Poliția Locală a Sectorului 2:

Șos. Colentina – Str. Ziduri Moși;

Bd. Mihai Bravu – Bd. Ferdinand;

Șos. Colentina – Piața Obor;

Șos. Colentina – Str. Teiul Doamnei;

Poliția Locală a Sectorului 3:

Șos. Industriilor – Șos. Dudești-Pantelimon – Bd. Basarabia;

Șos. Dudești – Pantelimon – semafor Dedeman;

Șos. Dudești – Pantelimon – Șos. Gării Cățelu;

Poliția Locală a Sectorului 5:

Rond Șos. Alexandriei;

Calea Rahovei – Str. Progresului;

Calea Rahovei – Bd. Tudor Vladimirescu;

Calea 13 Septembrie – Str. Mihail Sebastian;

Calea 13 Septembrie – Str. Progresului;

Calea 13 Septembrie – Șos. Panduri;

Poliția Locală a Sectorului 6:

Bdul Timișoara – Bd. Paul Teodorescu;

Bdul Iuliu Maniu – APACA;

Pod Grozăvești; Piața Leu;

Restricţii de circulaţie din Piaţa Unirii, ridicate luni

În comunicatul Primăria Capitalei nu a fost menționată și Poliția Locală din Sectorul 4. În schimb, primarul sectorului, social-democratul Daniel Băluță, a anunțat duminică că, începând de luni dimineaţă. vor fi ridicate restricţiile de circulaţie din Piaţa Unirii - Cantemir - restaurant Horoscop, introduse la începutul verii, relatează Agerpres.

Edilul a declarat că de acum lucrările se vor desfăşura în interiorul şantierului şi obiectivul este finalizarea până la sfârşitul acestui an a plăcii de beton a noului planşeu.



„O veste foarte bună pentru bucureşteni: începând de mâine dimineaţă ridicăm restricţiile de circulaţie din Piaţa Unirii, din zona Cantemir, restaurant Horoscop pe care le-am introdus la începutul verii, exact aşa cum le-am promis oamenilor. Mâine începe şcoala, traficul în Bucureşti va reveni la valorile sale obişnuite iar noi ne-am ţinut de cuvânt”, a declarat Băluţă la o conferinţă de presă organizată duminică pe şantierul planşeului Unirii.