Terasele din Centrul Vechi al Bucureştiului vor fi obligate să respecte un nou regulament. Ciucu a anunțat că trebuie să fie "ca afară"

Primăria Capitalei anunță reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Sursa foto: Getty Images

Primăria Capitalei a anunţat, marţi, că lucrează la un nou regulament pentru terasele din centrul oraşului, cu norme, clarificări şi condiţii de funcţionare, pentru ca acestea să fie atractive, dar şi în acord cu legislaţia, potrivit Agerpres. "Îmi doresc o viaţă economică şi culturală efervescentă, cu tineri, bunici, copii, cu terase, cafenele, restaurante, în armonie cu librării, cu zona culturală. Vor urma proiecte de regenerare urbană", a declarat primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu.

"Punem ordine în terasele din centrul Capitalei! Să arate civilizat, curat, decent, ca afară! Să respecte clienţii, dar şi pietonii, să fie atractive, dar în acord cu legislaţia. Am început deja să lucrăm la un nou regulament pentru terase. Unul actualizat, care vine cu norme, clarificări, condiţii de funcţionare", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a municipalităţii.

Primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a chemat, marţi, la o dezbatere reprezentanţii industriei ospitalităţii.

"Vrem să vă împărtăşim viziunea noastră legată de acest nou regulament şi aşteptăm de la dumneavoastră să ne spuneţi ce probleme, ce sugestii aveţi. Vrem să luăm feedback, astfel încât comerţul să fie legal, predictibil, civilizat, iar acest regulament să vă ajute.

Sunteţi importanţi pentru acest oraş! Vrem să ne fiţi parteneri în această discuţie, ca împreună să facem oraşul să arate decent", le-a transmis Ciucu participanţilor la reuniune.

La dezbatere au participat angajaţi de la Direcţia de Urbanism şi de la Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti. S-a discutat despre optimizarea modului în care se emit avizele de amplasament, despre posibilitatea ca terasele să funcţioneze pe toată perioada anului, despre cât să ocupe din trotuar şi distanţa optimă faţă de carosabil şi multe altele.

"După acest regulament al teraselor, va urma un altul pentru faţade şi semnalistica de firme – ce dimensiuni, proporţii trebuie respectate, ca să nu mai arate oraşul ca o sorcovă. În viziunea mea, zona centrală va fi tot mai prietenoasă cu pietonii, cu dumneavoastră. Îmi doresc o viaţă economică şi culturală efervescentă, cu tineri, bunici, copii, cu terase, cafenele, restaurante, în armonie cu librării, cu zona culturală. Eu asta văd.

Vor urma proiecte de regenerare urbană, primul va fi Brezoianu, urmat de Magheru, Lahovari, Amzei. Ce mi-am propus în aceşti doi ani este să facem reparaţii, ordine şi curăţenie, apoi multe proiecte de regenerare urbană pe zona centrală", a anunţat primarul Ciucu.

În perioada următoare, comercianţii vor trimite sugestii şi propuneri pe adresa de e-mail a Direcţiei de Urbanism. Ulterior, regulamentul pentru terase va fi definitivat şi pus în transparenţă publică.

Tot marţi, edilul Capitalei i-a primit la discuţii pe reprezentanţii Organizaţiei HORA, vocea reprezentativă a industriei ospitalităţii din România.