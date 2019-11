Primul heliport funcţional al unui spital de stat din Bucureşti a fost testat

Foto: Pixabay.com

Primul zbor cu elicopterul SMURD EC - 135 a fost efectuat, miercuri seară, pentru calibrarea dispozitivelor de aterizare pe timp de noapte pe heliportul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.



Potrivit unui comunicat de presă al unităţii medicale transmis joi, în perioada imediat următoare vor fi finalizate documentele de închidere pentru şantier, de recepţie a lucrărilor de construcţie şi autorizare pentru funcţionarea ca heliport civil cu circuit închis.



"Acest proiect, unic în Bucureşti, este o dovadă că se poate. Pentru noi, medicii, cei care am jurat să salvăm vieţi, acest proiect este un vis care va deveni realitate şi îi mulţumesc încă o dată sponsorului nostru. În 2018, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Universitar au fost transferaţi cu elicopterul peste 200 de pacienţi din toată ţara, iar fiecare secundă este vitală în salvarea acestor oameni. Noul heliport ne va permite să preluăm şi mai multe cazuri grave care vor putea beneficia de îngrijiri medicale avansate în Spitalul Universitar. Practic, avem un colectiv medical înalt specializat (medici, asistente medicale, infirmiere, brancardieri etc), iar în curând vom avea şi cel mai modern heliport din ţară", a declarat managerul spitalului, Adriana Nica, citată în comunicat.



Heliportul reprezintă o premieră pentru unităţile medicale din Capitală, construcţia fiind realizată pe Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.



Elicopterele medicale vor beneficia de două culoare de zbor, inclusiv pe timp de noapte. Astfel, indiferent de momentul zilei, elicopterele medicale de urgenţă vor putea ateriza, iar cazurile vor fi preluate de Unitatea de Primiri Urgenţe. Pacienţii vor fi transportaţi direct în UPU cu ajutorul unui lift şi al unui culoar suprateran.



Platforma heliportului are o structură metalică formată din rigle tip grinzi din oţel şi stâlpi zăbreliţi, este dotată cu jgheaburi şi plase de siguranţă, cu instalaţie electrică de balizaj, cu marcaje luminoase, cu echipamente de salvare, protecţie şi de stingere a incendiilor. Compania ABC Development Aviation este proiectantul şi managerul de proiect al heliportului.



Valoarea investiţiei este de aproape un milion de euro, fiind finanţată în totalitate de MaxBet.