S-a descoperit o problemă a CNP-ului românesc. Povestea unui român care a pățit-o deja

Deşi CNP-ul conţine o cifră de control, calculată după un anumit algoritm, care să facă imposibile greşelile de identificare, în cazuri excepţionale calculele generează erori care afectează cetăţenii.

Este şi cazul unui tânăr care a vrut să facă o refinanţare şi a aflat în urma verificărilor făcute la Biroul de Credit a aflat că figura ca fiind coplătitor la un alt credit luat de o altă persoană de la CEC, persoană pe care nu o cunoştea.

„Ieri am dorit să fac o simulare de refinanţare a unui credit personal existent la BCR folosind aplicaţia George. La un anumit pas aplicaţia a interogat Biroul de credit şi surpriză... am observat că sunt coplătitor la un alt credit la CEC Bank (nefiind clientul acestei bănci!), titular fiind o persoană pe care nu o cunosc şi nu am avut nici o legătură vreodată.

Atât timp cât eu nu am semnat absolut nimic, cum este posibil aşa ceva? Am verificat platforma online a biroului de credit şi într-adevăr, aşa era: figuram cu încă un credit pe lângă cel personal de la BCR”, a declarat bărbatul pentru „Adevărul”.

Folosind datele găsite în platformă, tânărul l-a sunat pe titularul creditului care i-a spus că are creditul, dar îl plăteşte singur.

„Am găsit datele titularului în platformă şi am luat legătura. Acesta mi-a transmis că nu ştie absolut nimic şi că într-adevăr are acel credit, dar fără coplătitor. Voi depune plângere la poliţie şi voi apela la toate instrumentele legale pentru a rezolva acest caz. 95% banca este de vină”, a adăugat bărbatul.

CEC Bank a răspuns sursei citate că operatorul a greşit o singură cifră din CNP. „Am investigat situaţia semnalată şi, din păcate, este vorba de o eroare a băncii, pe care o regretăm. Situaţia a pornit de la introducerea eronată a CNP-ului în sistemele băncii.

Mai exact, avem un codebitor cu un CNP foarte asemănător (acelaşi sex, data naşterii identică, acelaşi judeţ, diferenţa dintre cele două CNP-uri fiind de o singură cifră). CNP-ul a fost introdus eronat de către operator, acesta era valid, iar datele privind creditul au fost asociate la nivelul Biroului de Credit unei terţe persoane.

Specialiştii spun că a fost o situaţie absolut excepţională, având în vedere că cea de-a 13-a cifră din CNP este „cifra de control” rezultată din înmulţirea fiecărei cifre cu un algoritm şi împărţirea produsului la 11.

„În acest caz, absolut excepţional, cifra de control a fost aceeaşi = 1, pentru că suma pe algoritm de validare fără ultima cifră era aceeaşi la amandoi”, a declarat pentru „Adevărul” o sursă apropiată discuţiilor.

