Procurorul General contestă adopția fetiței din Baia de Aramă. Copila nu mai are dreptul să părăsească țara

Bogdan Licu, procurorul general cere revizuirea sentinței de adopție în cazul Sorinei, potrivit unui comunicat de presă.

Parchetul General cere Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei definitive de adopție internațională a Sorinei, fetița adoptată de o familie de români stabilită în SUA .

Totodată, printr-o acțiune separată adresată Curții de Apel Craiova a fost formulată, o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a minorei, solicitându-se schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul art. 512 Cod procedură civilă a fost solicitată și suspendarea executării acestei hotărâri. La data de 21.06.2019, procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 din C. pen cu aplic. art. 38 din C. pen., fapte în legătură cu judecarea dosarului având ca obiect cererea de adopție internațională a minorei, respectiv instrumentarea dosarului penal în care procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a efectuat, la data de 21 iunie 2019, o percheziție la domiciliul asistentului maternal.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

De asemenea, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Bogdan Licu, a ordonat o cerere adresată Tribunalului Mehedinți prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minora adoptată, până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea a Infracţiunilor din Justiţie