Procurorul-șef DIICOT, dezvăluiri despre ancheta în cazul Dăncilă: „Nu s-a început cercetarea penală in rem”

Într-o intervenție telefonică în emisiunea Sinteza Zilei, procurorul-șef DIICOT, Daniel Horodniceanu a venit cu precizări despre ancheta în cazul Dăncilă.

„Nu este adevărat că s-a început anchetă penală în cazul Dăncilă. Nu a început urmărirea penală in rem în cauză, există posibilitatea având în vedere faptul că poliția nu poate fi implicată într-un astfel de dosar pentru că poliția se ocupă de afacerile interne, să fie solicitate de la serviciile de informații documente chiar și neprelucrate despre datele pe care le-ar avea. Nu alimentez nimic. Eu spun că nu a început ancheta penală in rem, există posibilitatea să se ceară la servicile de informații. Eu nu am ieșit să comunic acest lucru, eu am ieșit pentru bilanțul de trei ani, am fost întrebat de unul dintre jurnaliști”, a declarat Daniel Horodniceanu la Antena 3.