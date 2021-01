Profesorul Șerban Bubenek răbufnește cu privire la subiectul vaccinării: ”Am să rog doctorii să revină la cunoștințele de bază”

”E bine ca atunci când chemați pe cineva (n.r., în emisiune) să fiți siguri că oamenii ăia au în spate și reprezintă un punct de vedere al unui om care a scris în viața lui o lucrare, care are niște abilități să analizeze un studiu. Lucrul acesta în țări civilizate nu se întâmplă. Eu mă uit pe multe canale de știri franțuzești, italienești, englezești și nu am văzut niciodată... chiar dacă sunt antivacciniști, am văzut niște profesori care au ceva în spate. Ai noștri nu există!”, a spus profesorul, la Digi 24, potrivit DC News.

„Opiniile acestor oameni sunt la fel de valabile ca opiniile mele de acum despre energetică sau despre mecanica cuantică. Îndemnul meu este să treacă prin filtrul gândirii lor și să înțeleagă că vaccinul a salvat omenirea de pandemii de la variolă, difterie, poliomielită, că generația mea a avut colegi în clasele primare care-și târau o mână, un picior pentru că nu fuseseră vaccinați de poliomielită și care, până când am terminat liceul, se uitau triști de pe bancă la orele de sport pentru că nu puteau nici măcar să arunce cu o minge la coșul de baschet. Lucrurile astea nu trebuie să mai fie”, a continuat el.

Profesori” antivacciniști, prezenți la televizor în mod periculos

„Ceea ce mă deranjează cel mai tare, nu numai pe mine, ci pe foarte mulți colegi medici, este că în anumite cercuri media (...) există promovați nejustificat niște colegi de-ai noștri ziși antivacciniști care poartă niște grade pompoase de profesori.

Din păcate, acești 3-4 colegi poartă aceste grade de profesor în mod evident nemeritat. Atunci când în lumea civilizată de dincolo vorbești de un profesor, se presupune că un profesor poate să interpreteze rezultatele unor studii cum sunt cele făcute despre vaccinurile astea, pe sute de mii de oameni. Ca să fii profesor, să poți analiza aceste date și să ai opinii, nu trebuie să fii de specialitatea respectivă, dar trebuie să ai în spate o carieră de cercetător”, a mai spus prof. Bubenek.

„Marii noștri medici antivacciniști”, absenți din arhivele ștințifiice

„Fără niciun fel de excepție, marii noștri medici antivacciniști, dacă îi cauți acolo unde se caută în toată lumea ce ai făcut tu ca cercetător sau profesor în viața ta, ei pe Web of Science sau pe ISI Thomson. nu există. Deci nu că n-ar avea un punctaj măcar de asistent universitar, dar ei nu există. Orice cercetător din altă țară, dacă ar vrea să afle ceva despre un astfel de om, nu-l găsește, nu are cu cine discuta.

Acești oameni sunt promovați într-un mod inconștient, iar dvs. ca jurnaliști aveți obligația să luați opinii consultând o bază de date, să știți cine-i cine. Nu puteți lua niște oameni care au promovat în anii ’90, când nu erau reguli pentru a accede la un post de profesor universitar, nici măcar o statistică de trei simplă, să-ți analizeze și să-ți dea niște opinii despre niște studii randomizate în dublu orb cu brațe de siguranță, cu grupuri individuale pe zeci de mii de pacienți și cu statistici care depășesc de multe ori înțelegerea unui doctor normal care a făcut și statistică medicală. Am să rog doctorii să revină la cunoștințele de bază din timpul facultății, își pot aduce aminte de ele, și pot analiza riscurile vaccinării și care nu sunt”, a încheiat dr. Bubenek.