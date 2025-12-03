Profesorul Dan Voiculescu: "Riscăm să se producă o explozie socială cu efecte devastatoare"

1 minut de citit Publicat la 16:20 03 Dec 2025 Modificat la 16:20 03 Dec 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a postat, miercuri, un mesaj pe blogul său, în care afirmă că "România se sufocă sub un strat gros de incompetență, minciună și cinism". "Dacă românii nu vor avea motive concrete de speranță, în anul 2026 riscăm să se producă o explozie socială cu efecte devastatoare", a scris el.

"Cei care își imaginează că românii vor răbda la infinit nu au înțeles nimic din istorie. România se sufocă sub un strat gros de incompetență, minciună și cinism. Peste 50% din populația țării trăiește sub pragul de subzistență.

Simt în aerul pe care îl respir starea de spirit a acestor oameni și mă simt vinovat că nu pot face nimic pentru schimbarea acestei stări", a scris el.

Dan Voiculescu susţine că cei vulnerabili au două nemulţumiri "uriaşe".

"Două nemulțumiri uriaşe îi frământă pe cei vulnerabili:

Că nu au posibilitatea de a-și exprima public nemulțumirile, de a-şi striga suferința și de a-și cere drepturile legitime. Sentimentul că, şi dacă s-ar face auziți, nu ar putea schimba nimic. Pentru că nimănui nu-i mai pasă de ei.

În națiunea noastră clocotește o revoltă înăbușită. Sub capacul sfidării și al nepăsării se acumulează presiunea.

Dacă abordările nu se schimba semnificativ, dacă românii nu vor avea motive concrete de speranță, dovezi clare de respect și solidaritate, în anul 2026 riscăm să se producă o explozie socială cu efecte devastatoare", a continuat el.