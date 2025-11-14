Profitul net consolidat al Romgaz a crescut cu 7% în primele nouă luni, la 2,43 miliarde lei

Romgaz a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net consolidat de 2,43 miliarde lei, mai mare cu 7% comparativ cu perioada similară a anului anterior, potrivit unui raport transmis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti.

În primele nouă luni din 2024, compania a raportat un profit net consolidat de 2,27 miliarde lei.

"Profitul net consolidat realizat în al treilea trimestru, de 755,09 milioane lei, a fost mai mare cu 73,01% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior ca urmare a reducerii cheltuielilor cu 19,40%, efectul fiscal fiind cel mai pronunţat, cheltuielile cu impozitele şi taxele fiind mai mici cu 316,67 milioane lei", se menţionează în raportul companiei.

Conform sursei citate, profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 0,63 lei.

Veniturile din vânzarea gazelor naturale s-au majorat cu 8,25% (5,24 miliarde lei în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025), pe fondul creşterii cu 12,4% a cantităţii de gaze livrate faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, se menţionează în raport.

Totodată, cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a înregistrat o scădere de 20,16% (245,03 milioane lei în perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2025) la o cantitate vândută mai mică cu 34,77%.

Cifra de afaceri consolidată aferentă serviciilor de înmagazinare a înregistrat o creştere de 15,74% (432,14 milioane lei), ca urmare a creşterii veniturilor consolidate din injecţie (+53,29%), precizează compania.

La 30 septembrie 2025, capacitatea rezervată era de 30.709.000 MWh (100%), gradul de umplere a depozitelor fiind de 93,80%.

"Consumul de gaze naturale estimat la nivel naţional pentru perioada de raportare a fost de 72,16 TWh, cu aproximativ 2,5% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2024, din care circa 22,79 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenţa de 49,37 TWh cu gaze din intern", se mai precizează în document.

Pentru primele nouă luni ale anului 2025, livrările totale ale Romgaz, pe piaţa internă, au reprezentat un procent de 54,89% în consumul estimat la nivel naţional, cu 3,3 puncte procentuale mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, susţin reprezentanţii companiei.

Totodată, livrările de gaze naturale din producţia internă pe piaţa din România ale Romgaz au reprezentat 80,23% din consumul naţional acoperit cu gaze din producţia internă.

Producţia de gaze naturale realizată în primele 9 luni ale anului 2025 a fost de 3,676 miliarde mc, cu 0,1% mai mare decât producţia înregistrată în perioada similară a anului 2024.

Cantitatea de energie electrică produsă în primele 9 luni din 2025 a fost de 480,1 GWh, cu 34,20% mai mică (249,6 GWh) faţă de perioada similară a anului trecut. În trimestrul al treilea, Romgaz a produs 138,6 GWh energie electrică, cu 140,3 GWh, respectiv 50,29%, mai puţin decât în perioada similară din 2024.

La data de 30 septembrie 2025 Grupul Romgaz înregistra un număr de 5.847 angajaţi, iar SNGN Romgaz SA un număr de 5.330 angajaţi.

Grupul Romgaz este format din Societatea Naţionala de Gaze Naturale Romgaz SA, ca societate mamă, şi filialele, respectiv Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL ("Depogaz") şi Romgaz Black Sea Limited ("RBS"), ambele deţinute în proporţie de 100% de Romgaz.