Prognoza meteo ANM pentru luna iulie. Ce temperaturi ne aşteaptă

Foto: pixabay.com

VREMEA în IULIE. Luna iulie, reprezentativă pentru sezonul estival, este cea mai călduroasă lună a anului, temperatura aerului fiind mai mare decât în iunie, iar gradul de instabilitate mai redus în majoritatea zonelor ţării, conform caracterizării climatice a lunii iulie, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie.



VREMEA. Din datele înregistrate în perioada 1961 - 2018 la staţiile meteorologice din reţeaua ANM, temperatura medie lunară multianuală depăşeşte 22 de grade Celsius în Câmpia Română şi în Dobrogea, iar în estul şi centrul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei şi Munteniei, în Câmpia Vestică, în dealurile din Banat şi Crişana şi în Culoarul Mureşului valorile au fost cuprinse între 20 şi 22 grade Celsius.



VREMEA în IULIE. „Valori medii de temperatură cuprinse între 16 şi 18 grade Celsius s-au constatat în Transilvania, Maramureş, Bucovina şi Subcarpaţi. În zona montană joasă, dar şi în depresiunile intramontane, aceste valori se situează între 12 şi 16 grade Celsius. La altitudini de peste 1.700 de metri, mediile de temperatură sunt între 8 şi 12 grade Celsius şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali, la peste 2.500 de metri altitudine, se înregistrează temperaturi sub 8 grade Celsius”, potrivit ANM.



Temperatura maximă absolută a lunii iulie este 44,3 grade Celsius, aceasta fiind înregistrată la Calafat, în data de 24 iulie 2007.



VREMEA în IULIE. În aceeaşi zi, temperaturi maxime mai mari sau egale cu 44 de grade Celsius s-au înregistrat şi la staţiile meteorologice: Bechet (44,2 grade Celsius), Băileşti şi Moldova Veche (44 grade Celsius). De altfel, în a treia decadă a lunii iulie 2007, la 57 de staţii meteorologice s-au înregistrat valori de temperatură de 40 de grade Celsius.



La polul opus, temperatura minimă absolută a lunii iulie este minus 8 grade Celsius şi a fost înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în data de 6 iulie 1933.



La Bucureşti, minima absolută a lunii iulie este 7,4 grade Celsius, înregistrată în data de 15 iulie 1993, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa.



VREMEA în IULIE. În această lună, valori ale temperaturii minime a aerului sub zero grade Celsius s-au înregistrat doar în zona montană şi în depresiuni intramontane.