Proiect de lege: Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție ar putea rămâne fără locuințele de serviciu

1 minut de citit Publicat la 17:45 16 Noi 2025 Modificat la 17:48 16 Noi 2025

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, alături de mai mulţi angajaţi din MApN. Sursa foto: Facebook/Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro

Sute de pensionari speciali din ministerele Apărării Naţionale, de Interne și Justiției vor rămâne fără locuințe de serviciu pentru care în prezent plătesc chirii modice, potrivit unui proiect de lege inițiat de minsterul Justiției, a relatat G4Media.ro. Surse guvernamentale au spus că, în prezent, pensionarii speciali din ministerul justiției, plătesc maxim 200 de lei lunar chirie pentru locuințele de serviciu.

Aceleaşi surse au mai menţionat că prețurile n-au mai fost actualizate din 2007, în condițiile în care ministerul Justiției nu dispune de suficiente locuințe de serviciu pentru judecătorii și procurorii intrați în sistem. Proiectul de lege a intrat pe circuitul avizării, dar s-a blocat la Ministerul Apărării, unde sunt cei mai mulți pensionari speciali cu locuințe de serviciu, au mai scris cei de la G4Media.

Ministerul Apărării Naţionale ar dori înființarea unui grup de lucru pe tema locuințelor de serviciu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției mai trebuie aprobat de Guvern şi, ulterior, votat de Parlament.

Potrivit proiectului de lege, "Contractul de închiriere a locuinţelor de serviciu încetează la data eliberării din funcţie, inclusiv prin pensionare, a titularului".

Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, spune că locuinţa de serviciu este locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Beneficiarii locuințelor de serviciu achită o chirie simbolică, la care se adaugă costurile utilităților, în timp ce statul acoperă cheltuielile de întreținere și reparație ale imobilelor.

Aceste locuințe au un rol strict definit: ele sunt destinate sprijinirii angajaților instituțiilor publice sau ai operatorilor economici care le administrează, facilitând activitatea acestora prin asigurarea unui spațiu de locuit temporar pentru personalul activ care nu deține o altă locuință.

În consecință, contractul de închiriere este considerat accesoriu raportului de muncă sau de serviciu. După încetarea acestui raport – indiferent de motiv, inclusiv pensionarea – nu există o justificare pentru menținerea contractului de închiriere. Locuințele trebuie eliberate pentru a fi repartizate altor angajați ai instituțiilor care au nevoie de ele.

Persoanele vizate nu sunt considerate vulnerabile, întrucât beneficiarii sunt pensionari militari sau persoane cu pensii de serviciu, având venituri suficiente pentru a-și acoperi în mod independent cheltuielile locative.

Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției apare în contextul discuțiilor din Guvern privind reforma pensiilor speciale din sistemul judiciar.