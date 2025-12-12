Proiectul "Ora Fără Diabet" a ajuns la final. Elevii au fost premiaţi şi au avut parte de surprize

Proiectul "Ora Fără Diabet" s-a încheiat cu multă bucurie în școlile participante. Foto: Antena 3 CNN

Proiectul "Ora Fără Diabet" a ajuns la final, după o perioadă în care elevii au descoperit, prin joc și provocări, cum să adopte obiceiuri sănătoase. Fiecare copil și-a ales o temă preferată — nutriție, sport sau ecrane — și a participat la un concurs dedicat categoriei sale. La final, cele mai apreciate fotografii au fost premiate, iar întreaga experiență a adus bucurie și energie.

Proiectul "Ora Fără Diabet" s-a încheiat cu multă bucurie în școlile participante, unde cei mici au descoperit prin jocuri și provocări cât de important este un stil de viață sănătos. La Școala Gimnazială nr. 1 Glina, elevii au fost premiați pentru cele mai votate fotografii din categoriile nutriție, sport și ecrane, fiecare imagine ilustrând un obicei sănătos pe care l-au învățat și pus în practică.

Copiii s-au bucurat de activitățile din cadrul proiectului "Ora Fără Diabet" și și-ar dori ca astfel de inițiative să se repete și pe viitor.

"Care este imaginea? Am pregătit o salată de fructe. M-am gândit la ea pentru că a fost o activitate pentru școală care mi-a plăcut", a spus un participant.

"Au primit-o cu foarte mare bucurie și ei consumă alimente nesănătoase. Au participat și ne-au propus activități pentru Săptămâna Verde", spune şi directoarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Glina, Ionela Băjenaru.



Şi elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica au fost premiaţi.

"Au fost încântați că au putut să pregătească și să vadă dacă au înțeles ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Au înțeles că trebuie să înlocuiască ecranele cu alte activități sau să facă orice altceva și că este necesară activitate zilnică", a spus directoarea Şcolii Gimnaziale Nr.1 Cernica, Ioana Raluca Mihalache.

Prin campania "Ora Fără Diabet", copiii au descoperit că alimentația sănătoasă, mișcarea și echilibrul în folosirea ecranelor pot deveni alegeri simple și plăcute, care îi ajută să crească frumos și să aibă grijă de ei în fiecare zi.