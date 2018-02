Protest inedit față de violența în familie

Pentru mii de femei din Romania, Valentine's Day este inca o zi in care sunt abuzate fizic si psihic in familie, pe strada sau la locul de munca. Fundatia Mereu Aproape trage astăzi un semnal de alarmă printr-un eveniment inedit care are loc in fata muzeului National de Istorie a Romaniei.

Campioanele României au luat parte la evenimentul "Dragostea poartă pantofi roșii" și au transmis mesajele lor.

Gabriela Szabo- "Suntem extrem de bucuroase să fim alături de dumneavoastră într-o zi așa de specială, de Valentine's Day. Eu mă bucur fetele de la handbal, echipa noastră de aur este alături de noi și Doamne ajută să avem sănătate ca să putem câștiga Champions League".

Cristina Neagu- "Noi vrem să vă mulțumim pentru această invitație. Suntem onorate să facem parte din această campanie. Cred că violența în familie nu o acceptă absolut nimeni și mai ales violența la femei. Este ceva destul de grav și fiecare dacă ar păți așa ar trebui să dea un semnal de alarmă, să spună ce se întâmplă".