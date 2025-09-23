Tensiune la Hunedoara. Angajații concediați de la ArcelorMittal au intrat peste conducere. Protestatarii au blocat un drum național

Protest la ArcelorMittal din Hunedoara. FOTO Antena 3 CNN

Angajaţii combinatului ArcelorMittal din Hunedoara care au fost concediaţi au intrat peste conducere. Tensiunea este uriaşă, iar oamenii cer soluţii urgente. Protestatarii au blocat şi un drum naţional, iar poliţia e în alertă.

Este protest, marți dimineață, în fața combinatului. Aproximativ 200 de siderurgiști protestează față de decizia patronatului de a închide activitatea definitiv și au blocat circulația.

Foștii angajați s-au adunat încă de dimineață în fața porții de la Oțelărie OE2 a combinatului ArcelorMittal din Hunedoara. Aveau pancarte și huiduiau.

La această oră sunt în stradă aproximativ 200 de oameni.

Protestatarii au blocat circulația în zona combinatului.

Cei 477 de angajați, care lucrau la combinatul siderurgic ArcelorMittal, așteaptă să afle termenii concedierii colective, după ce conducerea colosului industrial a anunțat, săptămâna trecută, că închide definitiv uzina.

Decizia a luat prin surprindere autoritățile locale, care au făcut apel la premierul Bolojan să desecretizeze contractul de privatizare și la conducerea ArcelorMittal să se răzgândească.

Edilul din Hunedoara a susținut la Antena 3 CNN că ministrul Energiei propusese conducerii un preț preferențial la energie pentru a-și continua activitatea de 100 de euro. Într-un drept la replică, ArcelorMittal a precizat că nu a primit o astfel de ofertă oficială și a infirmat afirmațiile primarului că ar fi primit 300 de milioane de lei ajutor de la stat în 2024, precizând că a fost vorba de o sumă de 14 milioane de lei.

Cu o istorie de peste 140 de ani, combinatul siderurgic cu aproape 500 de angajați a anunțat la data de 12 septembrie că își închide producția.