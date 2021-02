Situaţia de la protestul minerilor din Lupeni se complică! Ortacii cer prezenţa lui Florin Cîţu: ''Avem nevoie de primul-ministru în subteran!"

Protestul continuă în ciuda faptului că premierul Florin Cîțu le-a promis sindicaliștilor, că își vor primi salariile în următoarele trei luni, din fondul de garantare al Guvernului.

Oamenii spun că nu vor ieşi din mină până când nu vor primi salariile restante.

Minerii au fost luaţi cu ambulanţa

Ieri, șase mineri au fost luați cu ambulanța, după ce li s-a făcut rău în subteran.

Gabriela Mladin vine cu cele mai noi informaţii de la protestul minerilor.

''Oamenii au început să se adune şi aici la suprafaţă. Este a cincea zi de proteste la Exploatarea Minieră Lupeni. Sunt 100 de ortaci care sunt blocaţi acolo în subteran. S-au autoblocat, au găsit această formă de protest pentru a atrage atenţia, pentru că nu şi-au primit salariile şi sunt mai multe bonificaţii care sunt trecute în contractul colectiv de muncă de care nu au avut parte de mai bine de un an. Situaţia aici se complică şi este disperată, pentru că sunt aproape 100 de mineri blocaţi. Câţiva dintre ei au ieşit, în sensul că au fost aduşi aici la suprafaţă şi preluaţi de ambulanţă. Avem aproape 10 mineri în ultimele 48 de ore care de acolo din subteran s-au simţit foarte rău şi a fost nevoie să fie scoşi la suprafaţă şi duşi la spitale (...) Nu doar mina Lupeni este într-o astfel de situaţie. Aici sunt şi minerii de la Vulcan care au venit să se solidarizeze şi sigur, aici la suprafaţă vor să facă un astfel de protest '', a tranmis Gabriela Mladin, corespondent Antena 3.

Minerii ameninţă că nu vor ieşi din subteran şi cer prezenţa ministrului Cîţu

Sunt aici de la începutul grevei. Minerii nu mai pot rezista. Chiar în această dimineaţă am fost la ei şi am vorbit cu unul dintre ei care a ieşit afară cu sângele pe nas, diaree de două zile, dar văd că nimănui nu îi pasă de noi. Nu ştiu ce a rezolvat încă sindicatul. Avem ceva promisiuni că s-a rezolvat ceva la Bucureşti, dar vrem să fie clar. Minerii din subteran, atât cât minerii de la Vulcan, au spus în felul următor. Atâta timp cât nu vom avea achitat ultimul cent pe carduri, nu promisiuni. Vrem să ni se dea tichetele care de 11 luni nu ni s-au dat, vrem să ni se dea banii de transport. Mulţi fac transport din banii lor. Nu mai au bani de transport. Vrem să ni se dea toate drepturile care sunt în contractul colectiv de muncă. După cum am mai spus şi ieri. Nu am cerut măriri de salarii, am cerut doar să se respecte contractul colectiv de muncă. Vrem să se rămână cu plata de pe 15 până pe 18 şi avansul de pe 30 până pe 3. Minerii din subteran mi-au transmis lucrul acesta. Avem nevoie de primul-ministru în subteran. Minerii, în condiţiile de faţă nu vor mai ieşi din subteran. Primul-ministru în subteran, în elicopter. Avem stadionul aproape de noi, la două minute. Îl aşteptăm la noi.

