Rușii îl sfidează pe Vladimir Putin | Proteste anti-război în Siberia, în centrul și sud-vestul Rusiei

Acțiunile au fost popularizate pe Telegram, un mediu preferat din mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia.

În orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume din Siberia, oamenii s-au adunat în piața Novosobornaya.

Martorii menționează că poliția a intervenit și a reținut trei participanți.

De asemenea, la Novosibirsk, protestatarii, purtând afișe anti-război, s-au adunat în piața Lenin.

În ambele locații, numărul participanților, așa cum reiese din fotografiile distribuite online, nu a depășit câteva zeci.

Pe Twitter au fost semnalate proteste anti-invazie și la Ekaterinburg (centru) și Tyumen (sud-vest), unde oamenii au scandat "Nu războiului!.

In Tyumen, #Russia now! People chant "No to war!"



Russians Are Protesting Against Putin’s War



Y’day Zelensky asked Russians to protest, asked Ukrainians to tell their friends & relatives in Russia the truth #нетвойне #StopWar #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine #Ukraine?? https://t.co/89QavIygEh