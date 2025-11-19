Proxeneții din Iași care exploatau fete la Roma au fost săltați, după zeci de percheziții. Bani, mașini și armament, confiscate

3 minute de citit Publicat la 09:07 19 Noi 2025 Modificat la 12:32 19 Noi 2025

Oamenii legii au confiscat bani, pistoale și mașini de lux de la gruparea infracțională. Foto: Poliția Română

O rețea de proxeneți care opera în Italia a fost destructurată de polițiști și procurori, care au efectuat, marți și miercuri, zeci de percheziții în Roma și Iași.

Rețeaua, formată din peste 30 de membri, era structurată piramidal și transporta fete racolate din România în Italia, folosindu-se de vulnerabilitățile de natură socială, familială și financiară ale acestora.

Condusă de patru familii, gruparea a realizat aproximativ 1,7 milioane de euro din exploatarea sexuală a victimelor, trimise la "lucru" în zona capitalei italiene.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat, pe lângă bani, mai multe autoturisme de lux, arme și muniție.

Au fost reținuți 19 inculpați, pentru alți doi fiind dispusă măsura controlului judiciar.

› Vezi galeria foto ‹

Comunicatul Poliției: Membrii grupului infracțional făceau parte din patru familii

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, o grupare de criminalitate organizată, cu o structură ierarhică de tip piramidal, constituită din peste 30 de cetățeni români (membri a patru familii) a acționat preponderent pe teritoriul Italiei, în scopul obținerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală 'la stradă' a mai multor persoane vătămate.

Cercetările au arătat că primul nivel al grupului infracțional a fost format din membrii 'în vârstă', care dețin autoritatea în cadrul fiecărei familii implicate. Aceștia au constituit factorul decizional al rețelei, având rolul de a coordona atât operațiunile financiare, cât și aspectele logistice, din poziția de lideri, gestionând sumele de bani provenite din exploatarea victimelor.

Pentru a ascunde originea ilicită a acestora, sumele trimise din Italia au fost transformate în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur și alte active costisitoare, menite să ofere o aparență de prosperitate legală (...)

Al doilea palier, de execuție, constituit din rude de grad I ale liderilor, a avut rolul de a identifica și racola victime și ulterior de a le controla activitatea desfășurată în zonele cunoscute pentru prostituția stradală, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina.

Membrii situați pe acest palier au controlat colectiv porțiunile de stradă, acționând împreună, indiferent de familia de proveniență. Folosind metoda 'lover boy', prezentându-se drept parteneri de încredere sau protectori și profitând de vulnerabilitățile de ordin socio-familial și financiar ale victimelor, le-au creat acestora o dependență emoțională profundă (...)

Gruparea de proxeneți a obținut venituri de 1,7 milioane de euro

Al treilea palier, a fost constituit din intermediari, care au recepționat sumele de bani obținute din exploatarea sexuală a victimelor, având rolul de a disimula proveniența sumelor de bani obținute ilicit din exploatarea sexuală a tinerelor.

Actele de urmărire penală au relevat că, până în prezent, inculpații au obținut din activitatea infracțională aproximativ 1,7 milioane euro.

Din investigațiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST și cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată a recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de persoane vătămate, o parte dintre acestea fiind sub controlul inculpaților până la data de 18.11.2025.

Membrii grupării dețineau ilegal armament

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor 2 state au fost descoperite și ridicate 8 autoturisme de lux, sume de bani în lei, euro, USD, lire sterline și coroane norvegiene, carduri bancare, 3 pistoale neletale supuse autorizării și deținute ilegal, peste 100 de cartușe, unități de stocare a datelor, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a celor 19 inculpați reținuți.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

La acțiunea din România au participat și polițiști ai Departamentului de Investigații Criminale din Roma (Squadra Mobile Roma și Servizio Centrale Operativo).

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Iași, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Ancheta a fost sprijinită de rețeaua @ON, finanțată de Comisia UE și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafie (DIA)", se precizează în comunicatul Poliției.