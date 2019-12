PSD, atac virulent la Cabinetul PNL: Standard & Poor's a dat un cartonaş roşu ”ministrului Gaură”

Social-democrații au acuzat PNL de creșterea în ritm alert a datoriei guvernamentale printr-un împrumut de până la 45% din PIB, mai exact, de peste 100 miliarde de lei .

„Într-un proiect de lege, Guvernul PNL anunţă că se va împrumuta până la 45% din PIB, adică peste 100 miliarde lei în 2020! Pe lângă cele 15 - 20 miliarde din 2019! De trei - patru ori mai mult decât Guvernul PSD! România nu s-a împrumutat atât de mult nici în vârful crizei economice, în 2010. Într-un singur an, PNL va creşte cu o treime datoria guvernamentală acumulată în 30 de ani. În plus Standard and Poor's a dat un cartonaş roşu 'ministrului Gaură' (Florin Cîţu - n.r.) şi a scăzut ratingul României, ceea ce înseamnă dobânzi mai mari la împrumuturi şi venituri mai mici pentru români!”, se arată pe pagina de Facebook a PSD.

Standard & Poor's (S&P) a înrăutăţit perspectiva ratingului României de la stabilă la negativă, din cauza creşterii deficitului, şi a confirmat calificativul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Citește Și Standard & Poor's a înrăutățit ratingul României de la stabil la negativ. Majorările de pensii și de salarii adâncesc deficitul de cont curent