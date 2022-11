PSD cere Parlamentului revocarea lui Niculae Bădălău din funcţia deţinută la Curtea de Conturi

Social-democrații au cerut conducerii celor două camere ale Parlamentului declanșarea procedurii de revocare din funcția de membru al Curții de Conturi și vicepreședinte a lui Niculae Bădălău, anunță purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea.

Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

"Am depus o solicitare către Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru declanșarea procedurii de revocare din funcția de membru al Curții de Conturi și vicepreședinte a lui Niculae Bădălău.

Azi dimineață (luni dimineață - n.r.) am solicitat demisia lui pentru că noi considerăm că este cea mai rapidă formulă prin care credibilitatea Curții de Conturi nu va fi afectată, dar pentru că nu am văzut o reacție asupra demisiei, am decis să depunem și această solicitare”, spune Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD.

Oprea susține că Bădălău nu este suspendat din funcție, deoarece nu a fost trimis în judecată, ci este doar arestat preventiv.

Magistrații Curții de Apel București au admis, luni, propunerea procurorilor DNA, privind arestarea preventivă a lui Niculae Bădălău, acuzat de dare de mită în formă continuată și trafic de influență.

CITEŞTE ŞI: PSD cere demisia vicepreședintelui Curții de Conturi, Niculae Bădălău

Conform procurorilor, în datele de 9 august 2022 și 19 noiembrie 2022, Bădălău i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un contract privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, estimat la peste 7 milioane de lei, unei societăți administrate de o rudă a acestuia, lăsând să se creadă că are influență asupra unei persoane din conducerea Companiei Naționale de Investiții (CNI), pe care ar fi promis că o va determina să asigure finanțarea a două proiecte depuse la această instituție de către primăria respectivă.

"În perioada 2021-2022, în contextul derulării unui contract pe care aceeași primărie îl avea încheiat cu aceeași societate comercială, privind <Înființare rețea de alimentare cu apă...>, inculpatul Bădălău Niculae, prin intermediul celeilalte persoane cercetate în prezenta cauză, i-ar fi oferit edilului mai multe sume de bani pentru ca în schimb acesta să efectueze în continuare plățile către firma respectivă, chiar și pentru lucrări neconforme. În același context, după ce, la data de 19 noiembrie 2022, inculpatul Bădălău Niculae i-ar fi promis primarului remiterea unui procent de 7% din valoarea contractului menționat mai sus (4.903.959,97 lei fără TVA), dar și dintr-un viitor contract a cărui atribuire urma să o obțină pentru aceeași firmă de la primăria respectivă, în data de 25 noiembrie 2022, prin intermediul aceluiași om de afaceri, i-ar fi remis edilului 35.000 lei, reprezentând o parte din suma de bani promisă", arată procurorii.

VEZI ŞI: Niculae Bădălău a fost arestat pentru 30 de zile

În total, inculpatul i-ar fi promis primarului suma totală de 170.000 euro, ce reprezintă procentul de 7% din valoarea celor două contracte.